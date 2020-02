Chucky Lozano: Gattuso aclara por qué el mexicano está borrado en el Napoli

El delantero mexicano Hirving Lozano está borrado para Gennaro Gattuso en el Napoli y no jugará este martes contra Barcelona en la ida de los octavos de final de la Liga Campeones.

El mensaje de Gattuso antes de enfrentar al Barcelona en la Champions

En una entrevista para Fox Sports, el entrenador aseguró que el azteca tiene trabajar fuerte para tener protagonismo, además de mencionar que busca otras carecterísticas dentro del plantel.

''En este momento estoy tomando decisiones e Hirving debe trabajar para estar listo. No sólo no está jugando él, otros jugadores muy importantes tampoco están jugando'', comenzó diciendo el entrenador.

''Lozano tiene que trabajar para ser tomado en cuenta. Por el momento no está encontrando espacio porque estoy buscando otras características'', añadió Gattuso.

Sobre la posibilidad que tendría el mexicano de ser protagonista ante Barcelona, el técnico fue contundente: ''No creo que juege''.

Elogios para Messi

Por otro lado, Gattuso alabó al capitán azulgrana y consideró que es un ejemplo para todos. ''Sobre Messi he leído si hacer una jaula o no, pero necesitamos el juego colectivo. No es solo él. Es el mejor del mundo, por cómo ha vivido toda su carrera, es un ejemplo para todos. Hace cosas que solo veo en la PlayStation. Tiene una calidad increíble y durante años ha sido el mejor de todos los tiempos''.

Insgine calienta el Napoli-Barcelona: ''Messi es mejor, pero Maradona es sagrado''.

Por último reconoció que este martes afrontará uno de los partidos más complicados de su carrera. ''Mañana hay que sufrir, pero estaré satisfecho si no tenemos miedo, si estamos vivos, si respetamos al oponente, pero si jugamos fuerte'', cerró.