La defensa, un dolor de cabeza en Olimpia para enfrentar al Seattle Sounders

El Olimpia de Pedro Troglio comienza a recuperar el nivel juego que el estratega quiere, pero no todo es alegría, ya que las lesiones le podrían complicar un poco el panorama de cara a los duelos venideros.

La cita más próxima de los merengues es la visita al Seattle Sounders, duelo de vuelta por Liga de Campeones de Concacaf, donde los blancos llegan obligados a sumar una victoria o en caso de empate, debe de ser por más de dos goles para avanzar directos.

La mala noticia para los capitalinos es el problema que tienen en la zona defensiva, donde Pedro Troglio no puede contar con Ever Alvarado por lesión y Jonathan Paz que no puede viajar por problemas de visa.

A estas dos bajas defensivas se le suma la duda de José Cañete, el defensa paraguayo que presenta ciertas molestias musculares y era el llamado a cubrir la baja de Paz. Ahora la mirada podría estar puesta en Elvin Casildo, quien ayer ante Marathón lo hizo como lateral izquierdo, supliendo la baja de Alvarado.

La baja del capitán merengue por lo que resta del torneo lleva al técnico de los merengues a poner su mirada en los jóvenes Elmer Güity o Axel Gómez. Ambos suplieron a Alvarado durante este estuvo cumpliendo su castigo por expulsión.

Con el panorama de las bajas que presenta el Olimpia, la zaga merengue podría ser armada: German Mejía de lateral derecho, Johnny Leverón y Elvin Casildo de centrales; Axel Gómez o Elmer Güity por la izquierda.

Recordar que Olimpia tampoco puede contar con Harold Fonseca, Michaell Chirinos y Jorge Álvarez, los tres lesionados.