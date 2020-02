Yustin Arboleda sobre el juego ante Seattle: “Tenemos la fe que podemos ir a dar la sorpresa”

Tras la victoria 5-0 ante el Marathón, Olimpia viajará con la ilusión de poder asegurar el pase a la siguiente ronda de Liga de Campeones de Concacaf, aunque para ello deben lograr el triunfo ante el Seattle Sounders.

Uno de los jugadores que ya piensa en este cotejo es el colombiano Yustin Arboleda, ariete que apela a la fe pues considera que pueden dar la sorpresa a pesar de no haber sacado ventaja en condición de local.

"La lleve está abierta, sabemos que no será fácil, pero tampoco imposible. Será un partido de fútbol donde tenemos que ser muy inteligentes. Sabemos lo que necesitamos para avanzar a la siguiente fase".

Pese a la ilusión y el buen animo que hay en el cuadro merengue, el delantero es claro en lo que les espera. "Está bien complicado porque ellos (Seattle) estarán en su casa, su césped sintético que es complicado, pero nosotros tenemos la ilusión, la fe que podemos ir a dar la sorpresa. El fútbol te va marcando día a día que las distancias se van acortando. Nosotros nos vamos a preparar y ojalá con la bendición de Dios podemos conseguir la clasificación".

El atacante merengue suma cinco goles con los merengues, tres en Liga Nacional y dos en Liga de Campeones de Concacaf, es por eso que se defiende de las críticas que recibió en sus primeros minutos con la camisa blanca.

"A veces la gente hace juicios sin tener un poco de conocimiento de las cosas. Si bien es cierto en los primeros partidos no se me habían dado la oportunidad de anotar, pero acá siempre va prevalecer el trabajo que podamos hacer para el colectivo del equipo. Acá estamos todos para aportar, no solo lo que pueda hacer un jugador, sino cada uno de los que estamos".