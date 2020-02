Mauricio Kawas: "Una eliminación en octavos sería un fracaso para Motagua y para Olimpia"

Por Mauricio Kawas

Ya ha pasado mucho tiempo desde que algún club hondureño dio batalla en los torneos de Campeones de Concacaf. Y fue en épocas en que las distancias estaban todavía más marcadas. Pero desde hace unos años nos estamos adaptando a sólo llegar a los octavos de final para luego ver como uno a uno los equipos de nuestro país le dicen adiós a la competencia. Y dicen adiós jugando muy regular.

En este 2020 el turno es para Motagua y para Olimpia. Ambos igualaron en sus partidos de ida ante rivales de mucha calidad pero que apenas completaban 4 semanas de pretemporada. Albos y azules debieron haber ganado y no lo hicieron dejando el camino complicado para los duelos de vuelta.



Sin embargo, al finalizar ambos juegos, empezamos a cometer el error de casi siempre. Nos ponemos líricos. Comenzamos a decir que Motagua fue más y las tuvo para liquidar. Que Olimpia ahogó a su rival con un segundo tiempo espectacular. Que los rivales tienen planteles más costosos. Etc, etc.

En el fútbol no se gana con el casi. Se gana con lo que finalmente sucedió. Y lo que sucedió en ambos partidos es que rivales con bajo nivel físico se las arreglaron para salir vivos de San Pedro Sula. Tenían calidad, pero se les notaba la rigidez propia del que recién ha terminado la pretemporada. Tuvo que el momento para dejarlos golpeados.

LOS HUEVOS NO AJUSTAN

Yo quiero guardar la poesía por unos momentos y meterme un poco en lo futbolístico. Aquello de que “el equipo que saca la cara por Honduras” o “la garra de los azules nos sacará adelante” lo vamos a dejar descansar unos instantes. Es que los huevos sobre el campo sirven. pero cuando el rival también los pone, lo que termina prevaleciendo es la calidad y la estrategia.

Por ejemplo, el Olimpia tiene, por mucho, el plantel más caro del fútbol hondureño y posiblemente de Centroamérica. Sus fichajes extranjeros son de buena calidad y de gran cartel. Los narradores internacionales que describieron el juego de ida los conocían con mucho detalle. Y ni hablar de su director técnico. Pedro Troglio es un personaje reconocido y que ya ha mostrado su capacidad desde el banquillo.

Cierto, el plantel del Seattle es mucho más caro, pero yo no miré esa distancia en la ida. Además, si antes de estos partidos nos ponemos a sacar planillas y que por eso un club le va a ganar a otro, entonces mejor no competir de entrada.

OLIMPIA Y MOTAGUA PUEDEN CLASIFICAR

Olimpia tiene los elementos y los recursos suficientes para sacar el juego en campo del Sounders. Debe repetir la intensidad, pero ser también ser más precisos jugando a velocidad rápida. Por momentos esa intensidad te hace caer en imprecisiones.

No muy lejos está Motagua que también tiene un plantel muy robusto. Sus fichajes son reconocidos y cuenta con un cuerpo técnico que se conoce de memoria todos los movimientos. Los azules son un proyecto que se ha ido conformando con mucha paciencia y mucho trabajo. Ya es momento de dar ese paso importante fuera de nuestras fronteras. Debe jugar con el convencimiento que tiene la calidad necesaria para superar al Atlanta United. Pero no creerlo sólo por un discurso bonito o motivante. Debe creerlo porque tiene el fútbol que se requiere.

Por favor sin excusas ni justificaciones. Una eliminación en octavos de final sería un fracaso para Motagua y para Olimpia. Tienen rivales fuertes, pero regresando de vacaciones. Lo que dejaron de hacer en casa deberán reponerlo de visita. Tienen que imponerse esa obligación porque tienen el recurso para lograrlo en el campo.

Y repito, debemos acostumbrarnos a poner la barra más alta porque si los directivos invierten es para buscar cada vez mejores resultados. Y Motagua y Olimpia han invertido fuerte como para, por lo menos, superar la fase de octavos en Concacaf.