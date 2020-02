Jenny Fernández: “En Honduras el fútbol femenino no existe por falta de apoyo”

Por Jenny Fernández

La paliza que recibió la Sub-20 femenina de Honduras, en su debut en el Premundial Sub 20 de República Dominicana, refleja una vez más la carencia de apoyo y falta de una estructura en el fútbol femenino de nuestro país y lo más terrible de todo, es que crucifican a las pobres muchachas cuando son enviadas a la guerra sin armas y sin preparación.

Para poner a muchos en contexto sobre la realidad del fútbol femenino en Honduras, solo basta con decir que somos el único país que no tiene una estructura para competir en esta rama, lo único que tenemos son equipos en Liga Mayor, pero que compiten con el reglamento masculino, algo que en ninguna parte del mundo se da.

Todos los demás países tienen su propio reglamento y estructura. Guatemala y El Salvador, por ejemplo, cuentan con sus Ligas Nacionales ya en competencia.

En el caso de Costa Rica es el más avanzado de Centroamérica, desde ligas menores hasta las dos ligas de ascenso antes de la Liga Nacional, así como selecciones en todas sus categorías donde tienen más de 50 años de tener procesos.

Leer comentarios de aficionados como: “En Honduras a nadie le importa el fútbol femenino, ni siquiera sabía que habían jugado”, es deplorable, pero no está alejado de la realidad, porque ese desinterés comienza desde los dirigentes e impacta en la afición.

Lastimosamente tenemos una sociedad muy machista, discriminatoria de roles de género donde aún a la mujer no se le da el puesto que se merece, no porque no pueda hablar de o jugar al fútbol, es porque aún no entendemos que el deporte no tiene género.

Y es que las mujeres, podemos llegar a ser tan exitosas como los hombres en este deporte, si se les da el apoyo y la estructura para trabajar, claro ejemplo es el de Estados Unidos, donde el fútbol femenino es más importante y exitoso que el masculino.

También leía a personas escribir: “lo mejor es no participar”. Ese ha sido el grave error de los últimos 20 años, por eso ha desaparecido y retrocedido el fútbol femenino en nuestro país, porque la Federación prefería pagar una multa que le imponía la FIFA por la no participación de la Selección Femenina en los diferentes torneos a tener que invertir en un proceso para armar y preparar una selección.

Desde el 2001, FIFA obliga y exige la participación ya no valen la multas, pero eso ha hecho que nuestras jugadores sean exhibidas en este tipo de torneos porque a nuestros federativos no le importa si llegan con la suficiente preparación, si son goleadas o no, las envían a la guerra sin armas.

Quizá en estas selecciones no esté el mejor talento, pero es que las que logran mantenerse lo hacen con recurso propios, “no por argollas”, están las que realmente tienen las condiciones para poder movilizar a los entrenamiento, a las que los padres apoyan directamente, porque sé de muchas chicas que no van a entrenar o quedan fuera de un proceso de Selección por no tener dinero para el transporte.

Y es que unos L.60.00 de pasaje diario, representa un tiempo de comida para su familia, es aquí donde el poco apoyo de interés de la Federación se cuestiona, no se le da seguimiento a este talento, no se le provee los recursos básicos para su formación y preparación.

En Honduras nos hemos estancado y la enorme diferencia con el resto de países en Centroamérica o en países no futboleros (como el caso de República Dominicana, que nos goleó) no solo tiene que ver en lo económico (porque FIFA destina el 25% para el fútbol femenino del total del presupuesto que le asigna a cada Federación), sino en un interés real por el desarrollo y crecimiento, el tener una persona que trabaje de cerca con las pocas ligas federadas que aún quedan en el país, que se institucionalicen programas de torneos escolares. Así fue como se comenzó México, a nivel de escuelas públicas.

Mientras se trabaja en las estructura de la Liga Nacional, porque hay que tener un objetivo donde llegar, el problema se debe tocar y analizar desde el fondo, desde la raíz.

Estas chicas solo necesitan una oportunidad, hoy en Honduras reclamamos mayor atención, inversión y apoyo al fútbol femenino. Aquí hay talento, pero se necesita de formación, de una estructura, de un trabajo real, de programas de patrocinio.

Probablemente el fútbol femenino pueda ver luz este año, cuando se espera que comience la Liga Nacional Femenina, como parte del programa de licenciamiento de los equipos federados que exige FIFA.

De lo contrario, nuestras muchachas seguirán siendo condenas y exhibidas en competencias internacionales por la falta de preparación, y como país, seguiremos dando pena por la falta de apoyo, que es demasiado evidente.