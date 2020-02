Sergio Ramos habla de Pep Guardiola en conferencia previa al Madrid - City

El capitán del Real Madrid Sergio Ramos consideró este martes que el partido de Champions League contra el Manchester City es "una oportunidad idónea para dar un golpe en la mesa" y cambiar de dinámica tras cuatro partidos sin ganar.

"Con la 'Champions', el clásico (liguero el domingo contra el Barça), tenemos una oportunidad idónea para dar un golpe en la mesa", aseguró Ramos en la rueda de prensa previa al partido de ida de octavos de final de la 'Champions' del miércoles en el Santiago Bernabéu.



Ramos se expresó así tras la derrota liguera del sábado frente al Levante 1-0 que les hizo perder el liderato del campeonato.



"Hicimos un gran partido, pero no conseguimos gol y es lo que te penaliza en el fútbol. La mejor manera de seguir es jugar bien, pero consiguiendo resultados", dijo Ramos, la víspera de un partido de la competición fetiche de los 'merengues'.

Sergio Ramos respeta a Pep Guardiola pero quiere ver a Real Madrid ganar.



"Para nosotros, la Champions siempre es una competición especial", afirmó, insistiendo en que "es superemocionante, muy motivador".



"Llega el momento más delicado porque el margen de error es mínimo. Un error contra el City o en Liga el domingo te puede costar un título. Es una semana para demostrar y hay que hablar en el campo y no fuera", afirmó.



Pese a los últimos partidos, Ramos cree que "no hay que hablar de falta de gol con cuatro partidos con resultados negativos".



"El equipo hace muchas cosas positivas, y no vamos a echar de menos el gol, no lo hemos echado de menos durante la temporada", aseguró el capitán merengue.





"El Real Madrid, de cara al gol es muy difícil que perdone. Puede pasar en un partido o dos, pero al final creo que la pelota va a acabar donde queremos", dijo Sergio Ramos.

Respeta a Pep Guardiola

El capitán merengue rechazó que eliminar a Pep Guardiola, que fuera entrenador del Barcelona, sea un plus para buscar la victoria el miércoles.



"Yo tengo mucho respeto a Guardiola, sus números hablan por si mismos. Es un entrenador con mucha experiencia. Lo que nos motiva es la 'Champions'", dijo Ramos.



"Si ganamos, pues alguna broma podrá caer, pero la motivación es únicamente escuchar este himno y pasar a la siguiente fase", añadió.