Panameño Azmahar Ariano revela la razón por la que dejó el Marathón

Azmahar Ariano (29 años) fichó por Marathón para el Apertura 2019, torneo en el que se convirtió en titular indiscutible para Héctor Vargas, pero de forma repentina, el defensor panameño decidió irse.

Meses después, y en entrevista exclusiva para el El Marcador TV de Panamá, Ariano reveló las razones por las cuales decidió abandonar la entidad sampedrana.



"A mí lastimosamente las cosas en Honduras no se me dieron por dos o tres motivos. Yo rescindí el contrato (con Marathón) por el tema económico. Antes de llegar allá, ellos me ofrecieron un dinero y yo acepté pero yo les dije 'yo voy a demostrar pero después que demuestre, yo voy a pedirle a ustedes' y ellos me dijeron 'no hay ningún problema'", comienza contando el seleccionado panameño.

Luego ahonda y aduce que el impasse fue la promesa no hecha realidad de la directiva del Marathón con él, y que no había un documento firmado ya que confió en el acuerdo de palabra que hicieron. "Ese fue el problema (que no había nada escrito) yo les dije a ellos 'si no me van a resolver, yo tranquilamente me abro (me voy)', quedamos en segundo lugar, solo salimos del equipo Carlo Costly, Yustin Arboleda y mi persona".

Pudo seguir en Honduras

Azmahar Ariano reveló también que tuvo la oportunidad de seguir jugando en la Liga Nacional de Honduras pero que decidió mejor volverse a Panamá.





"Yo tenía la oportunidad de volver, me ofreció un equipo de mitad de tabla hacia abajo, la Real Sociedad", y a su vez dice: "me hice buen amigo de Carlo Costly, que está con Platense, yo sentí que si le chateaba podía llegar al Platense pero yo vi la realidad del futbol hondureño, también es difícil, para mí son cuatro equipos grandes allá, los cuatro que tienen al día y que pagan muy bien, de ahí para abajo es un poco más difícil".

Luego de su salida del Marathón, Ariano tuvo que quedarse jugando en Panamá ya que no encontró opciones fuera de sus fronteras y terminó fichando con el Plaza Amador.

"Decidí jugar acá porque ví el proyecto, vi lo que quieren hacer y me motivó, no teniendo nada concreto afuera y viendo que se estaba cerrando el mercado, decidí quedarme, hablaron conmigo y me inspiró lo que quieren hacer, quieren quedar campeones, aspirar a una Concacaf", explicó el defensor panameño que disputó 18 partidos con el Marathón.