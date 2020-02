Médico del Olimpia culpa a la cancha del estadio Nacional por la lesión de Ever Alvarado

Olimpia viajó este martes a Seattle y antes de partir, el médico del club, Raúl Pérez, habló con los medios de comunicación y explicó el estado en el que se encuentran los jugadores lesionados de la institución.

El último en sufrir una lesión fue Ever Alvarado, quien este día pasó por el quirófano en San Pedro Sula donde fue intervenido por Óscar Benítez, el jugador estará de baja entre seis y nueve meses.

"Tiene una lesión de ligamento cruzado anterior, ha pasado por la cirugía en San Pedro Sula. Lamentablemente pasó y los futbolistas están expuestos en todo momento", explicó.

OLIMPIA VIAJA CON SIETE BAJAS A SEATTLE

Ever Alvarado intentó reponerse tras caer, pero después sintió que no estaba en condiciones y salió de cambio. Después le hiceron estudios y se confirmó la ruptura de ligamento cruzado anterior.

Luego de la lesión de Alvarado, el médico del Olimpia no pudo callar y alzó la voz por el mal estado en el que se encuentra el césped de el estadio Nacional, al que culpa como responsable de la baja del futbolista.

"Él estaba bien, pero en este caso tiene que ver la condición de la cancha porque está en pésimas condiciones la superficie. La grama alta, superficie irregular. Él va, corre, pero su pie se le queda trabado en la grama, hace una rotación de cuerpo, pero el zapato no. En esa condiciones, el ligamento se va a ir, se rompió el cruzado anterior".

Además agregó. "Los equipos la sacamos barato, no solo Olimpia. Los estadios en Honduras por lo que he visto ahora, solo el Olímpico es el único que está mejor que los demás, el Morazán no sé óomo está la condición, pero el Nacional, el Carlos Miranda, están fatales. Las superficies están llenas de huecos y lo mínimo son esguinces de tobillo o ruptura de un ligamento y ahí están los resultados".

Raúl Pérez fue claro en torno al tiempo que le tomará al capitán del Olimpia para intentar volver a las canchas.

"Una lesión de cruzado anterior cuando la ruptura es total, el tratamiento es quirúrgico, ahí no hay duda, eso no se pega con nada de calor o frío, es de operación y el tiempo mínimo de recuperación son seis meses y el máximo dos años".

OTRAS LESIONES DE LOS JUGADORES DEL OLIMPIA

En el Olimpia también hay buenas noticias, ya que en medio de tanto lesionado, las esperanzas comienzan a salir para los que hoy están fuera de las canchas.

Uno de los que ya podría estar disponibles el José Cañete, el defensa paraguayo, quien ya estaría de regreso y "ayer ya hizo fútbol", confirmó Pérez.

Mientras que en el caso de Jorge Álvarez, "hoy es el día 20 desde la cirugía y ayer hizo fútbol. Jorge va por buen camino, se está integrando al grupo".

Otro de los jugadores que podría regresar pronto es Michaell Chirinos, quién fue uno de los primeros lesionados en el equipo. "Chirinos también está integrado, ya están en la parte de adaptación al fútbol. Están en su última etapa".