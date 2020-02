Antes de Seattle, Troglio dice que "nada es imposible" y habló del sustituto de Ever Alvarado

Olimpia se marchó a buscar la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf y su entrenador, el argentino Pedro Troglio, fue contundente cuando le cuestionaron por sus deseos para Motagua ante Atlanta United.

"Vamos sabiendo que es un partido difícil, durísimo, en una cancha complicada en otro país y donde vamos con bajas obligadas y alguna otra extraña...En un torneo tan importante es increíble que te prohíban que algunos jugadores viajen dos o tres días para un partido", criticó por la ausencia de Jonathan Paz.

Aún así, Troglio avisa que "armaremos lo que mejor crea para este partido, el que juega tiene que estar a la altura, al que le toque jugar seguramente lo va a hacer bien", confía.

La posición del capitán Ever Alvarado, lateral izquierdo de la entera confianza suya, don Pedro explicó que "vamos a ver, a analizar, no hay muchas variantes y análizaremos a ver quién está mejor; el único que no entra en la pelea es (Elmer) Güity porque no está entrenando con el plantel, está con las reservas, después los demás están en la pelea... están (Axel) Gómez, (German) Mejía, (Maylor) Núñez...".

Con siete bajas y la convicción de avanzar, Olimpia viajó a Seattle para medirse al Sounders.

El estratega pampero indicó que el paraguayo José Cañete "todavía tiene para 10 días más o menos" y ni en Liga cuenta con él ahora mismo. De paso, dejó de manifiesto que "tampoco es tanto improvisación" lo que hará en suelo estadounidenses porque "por ejemplo,(Elvin) Casildo es un reemplazante natural al central y después en el lateral izquierdo pondremos al que mejores condiciones le veamos".

Con boleto en mano, Troglio se fue ilusioando a Seattle y este jueves buscará pasar cuartos de Concachampions.

EN LO ABSOLUTO SE SIENTE FUERA DEL TORNEO

"En el fútbol hay que jugar y todos tenemos las posibilidades de pasar; lo expliqué antes de empezar la fase esta, jugamos con un equipo multimillonario, con jugadores de un gran nivel que cuestan mucho dinero", aún así, van con todo y confiando en sus posibilidades.

Y recordó lo ocurrido en la ida para aclarar su concepto: "El otro día, más allá que éramos locales, hasta perdiendo 0-2 nunca fuimos superados... Ahora vamos de visitantes, a un estadio con 50 mil personas, que es difícil".

Pero cree firmemente que "nada es imposible, me pasó con Gimnasia (La Plata) de eliminar a los dos finalistas de América, Boca y River, con jugadores millonarios... Todo es posible y vamos con la idea de pasar".

Y hace una advertencia a quienes dan por eliminada a su escuadra: "Las posibilidades son iguales para los dos, 50 y 50, somos 11 contra 11, seres humanos", expresó, soltando un "nada es imposible" que le salió del alma.

El Century Link Field tiene capacidad para 72 mil aficionados y seguramente estará repleto para el duelo de Seattle Sounders como local ante Olimpia.

DESCANSO, GRAMA SINTÉTICA, MOTAGUA Y MARATHÓN...

Pedro Troglio sobreentiende que cuando se juega un partido de esta magnitud lo externo cuesta: "El griterío de 50 mil personas, el árbitro te cobra todo en contra, el rival se te viene encima y los jugadores contrarios sacan algo de más y parece que el local tiende a ser más ofensivo debido a eso".

Cree que les podría ayudar que para ese encuentro "tenemos un día más de descanso, el otro día jugamos en dos días y medio y estuvimos a la altura, ahora llegamos con cuatro días; de repente va a ser difícil con dos días y medio en el Yankel, pero todo eso me da la seguridad de que llegamos bien".

Médico del Olimpia culpa a la cancha del estadio Nacional por la lesión de Ever Alvarado.

Repite que "fuimos superiores" a Seattle en la ida y, aunque "no estamos acostumbrados a jugar en sintético" y lo ve como algo que "siempre es negativo" porque en la Liga Nacional solo juega en esas condiciones "salvo cuando vamos a Chouteca... Lógico eso es una desventaja, pero es como cuando vas a jugar a una cancha mala, con pasto alto", valoró.

Consultado sobre cómo cree que le irá a su vecino de la capital frente a Atlanta United este martes, Troglio no se anduvo por las ramas: "No me hagan esas preguntas, yo pienso en Olimpia nada más, yo no hablo de Motagua; no me han escuchado nunca hablar de Motagua y Marathón, salvo cuando hablan de mí... Yo deseo que Olimpia el jueves pase, es lo único que importa... Me importan mis hijos, Olimpia, mi mamá, mi papá, mi mujer y mis amigos, después no me importa nadie", concluyó.