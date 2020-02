Maidana sobre el Seattle: "Es un equipo bueno, pero tampoco es la gran cosa"

Dotado de gran clase y con un recorrido futbolístico, el volante argentino del Olimpia, Cristian Maidana, no duda que el cuadro merengue pueda venir con el pase a la siguiente ronda de la Concachampions.

"Sabemos que será un partido difícil, una cancha complicada, pero nada nos quita la ilusión de pelear por lo que queremos y a eso vamos. Confío en el equipo y toda la gente que va con nosotros para traer la clasificación".

Desde el punto de vista del argentino, la clave está en. "La concentración será fundamental, presionar arriba todo el tiempo. Ellos son un equipo que intentan jugar, pero se equivocan con la presión que les hacen los otros equipos. El otro día acá lo demostramos que podemos presionar y después lo que hagamos nosotros será fundamental para lograr la clasificación".

Maidana junto a sus compañeros atendieron a las fanáticas antes de su salida

Directo y con mucha seguridad, Maidana cree que. "Nada es imposible, es un equipo bueno, pero tampoco es la gran cosa como jugar con un equipo mexicano, donde por ahí decís huy tengo muchas posibilidades. Acá no es tan difícil y yo confío en mis compañeros, en el plantel que tenemos".

Te puede interesar: Yustin Arboleda le da empate a Olimpia ante Seattle Sounders

El volante merengue reconoce las virtudes que tiene el rival y los jugadores talentosos.

"Ellos tienen muchos buenos jugadores. Está Lodeiro que no jugó el otro día acá y ahora posiblemente juegue. Esos son jugadores que a veces si los dejás pensar, obvio que te van a complicar las cosas, al igual que nosotros, si dejás a Matías Garrido, a mí o alguno que piensen un poquito y podemos pasar una ventaja".

En lo personal, el "Chaco" cree en la virtudes del equipo de Troglio. "Yo me siento muy bien, confiado, con los mensajes que me llegan de la gente y están confiando en mi, eso me llena de alegría. Está difícil, pero confío en mi capacidad y en la de mis compañeros".

Ver: Conferencia de prensa de Pedro Troglio antes de enfrentar a Atlanta United

En cuanto a lo que será el terreno sintético. "No estamos muy acostumbrados al campo sintético, pero yo sé que ha mejorado muchísimo. Yo cuando estuve ahí no estaba bueno, pero la mejoraron. Va estar lindo, hará frío, será una cancha rápida, pero a mí me gusta. Veremos como nos adaptamos rápido, no hay excusa".

Otro aspecto que deben tomar en cuenta. "Es una hinchada fuerte, donde el jueves estará lleno porque es el primer partido oficial de ellos. A mí me motiva mas jugar con gente de ellos y de nosotros, ya que acá hay muchos chicos que se quieren mostrar y pelear contra todas esas cosas".