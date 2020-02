Ever Alvarado es puro optimismo: "Si me levanté de una lesión siendo joven, no me voy a levantar de esta"

En una intervención quirúrgica que duró alrededor de cinco horas, Ever Alvarado puede decir misión cumplida y ahora comenzará "con más ganas y fuerza" un periodo de recuperación que durará entre seis y nueve meses.

"Gracias a Dios ya salimos de la operación, contento porque ya está todo bien y solo queda la recuperación", manifestó el capitán del Olimpia y seleccionado de Honduras apenas una hora después de ser operado de la rodilla izquierda tras una ruptura de ligamento cruzado anterior sufrida el domingo en el clásico ante Marathón.

Alvarado es consciente que a partir de ahora "se viene lo más importante" y "depende mucho de mí", por lo que está "tranquilo" y "sabemos que estas cosas duelen, pero en el fútbol y el deporte esto es así... Tengo el apoyo de la familia y tengo que recuperarme", expresó.

Aclara que la lesión "fue solo, por ahí dijeron que Denovan (Torres) me tocó pero no, cuando se la pegué sentí que me quedó a mí, quise reaccionar para agarrar la pelota y sentí que me tronó la rodilla y me fui de un solo...Ya sabía que era algo grave, quise intentar de nuevo, pero cuando hice un saque de banda sentí la rodilla y me fui al suelo", recordó.

Las declaraciones del médico olimpista, Raúl Pérez, considerando que fueron las malas condiciones del engramado del Nacional las que le causaron la rotura de ligamentos cruzados, Ever afirmó que "desde ya días sabemos cómo son las canchas en Honduras, a varios jugadores nos ha pasado, son cosas de Dios...".

Sin dejar el tema, el futbolista de 28 años se limitó a decir que "he jugado en canchas peores, pero es el destino que Dios quiere y uno lo tiene que afrontar de la mejor manera".

Quien funge como el principal líder de los leones dentro del campo sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior que lo tendrá entre seis y nueve meses alejado de los terrenos de fútbol.

Ever ha contado con el apoyo de su esposa Myrka en todo momento. En el centro hospitalario Cemesa, en el cual fue atendido, estuvo acompañado también por sus tres hijos: Clarissa, Jimena y Matías.

SELECCIÓN NACIONAL, MENSAJES DE APOYO...

"Nos estaba rotando con Emilio (Izaguirre), jugábamos uno y uno, estábamos agarrando confianza en la Selección y duele", indicó Ever Alvarado sobre la Bicolor. Acepta que "me sentía en mi mejor momento deportivo con Olimpia y la Selección, pero no hay que lamentarse sino levantar cabeza".

La gente que ha estado pendiente de su salud lo pone "muy contento y que estén tranquilos que va a haber Ever para rato". Su entrenador en el León, Pedro Troglio, y el de la H, Fabián Coito, "los dos me han escrito y mandado su apoyo, aficionados de Motagua, incluso, me han mandado mensajes", sentenció.

En cuanto a su vuelta a la actividad de la Liga SalvaVida reitera que "voy a tratar de que sea lo más pronto posible, no voy a decir cuánto (tiempo) porque no sé, pero voy a tratar de cuidarme y hacer mis terapias... Voy a tratar de estar lo menos posible fuera de las canchas".

Este fue el momento en donde se terminó la temporada para Ever Alvarado, quien con suerte y compromiso estaría disponible para retornar a la actividad aproximadamente en agosto.

SEATTLE SOUNDERS-OLIMPIA

Al plantel merengue que jugará este jueves (9:00 PM) en Seattle ante Sounders, le pide "que lo hagan por mí, que ganen ese partido; sabemos lo que significa ese juego para la gente de Olimpia, a los compañeros que se mueran en la cancha como dice el profe (Troglio), que saquen un resultado positivo para el olimpismo".

Su sustituto para lo que resta de la temporada, cree que estará tal y "como dijo el profe", entre Axel Gómez, Elmer Güity y Elvin Casildo, que también tenía opción de jugar ahí y veremos qué decisión toma... Güity y Axel sabemos las condiciones que tienen y deben aprovechar la oportunidad".

No se inmuta ante el desafío de retornar a las canchas con la misma entereza de hace siete años: "Cuando era más joven todavía no me había consolidado en un equipo, ahora siento que tengo más experiencia y tranquilidad, eso es importante; si me levanté de una cuando estaba más joven, no me voy a levantar de esta", puntualizó.