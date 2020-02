Griezmann: "Habíamos venido a ganar y no ha podido ser, en casa va a ser diferente"

El delantero francés del Barcelona Antoine Griezmann se mostró relativamente satisfecho tras empatar 1-1 con el Napoli en la ida de octavos de final de la Champions League, aunque admitió que a su equipo le costó encontrar el camino al arco rival.

"Queríamos ganar, habíamos venido a ganar y no ha podido ser, nos ha costado encontrar espacios, crear espacios, tirar a puerta, no lo hicimos en la primera parte y al final hemos jugado con el cansancio de ellos", dijo Griezmann a la televisión Movistar Liga de Campeones.

En un partido en el que el Barça abusó del toque sin profundidad, Griezmann fue autocrítico.

"Me toca a mí dar profundidad, a veces me ven, otras no, en la primera parte no lo hice mucho y en la segunda intenté dar más opciones".

"Ahora nos toca jugar en casa, va a ser muy diferente, en la vuelta vamos a tener más espacios, el campo más grande, delante de nuestra gente".

Y añadíó que "sabemos que es una semana muy importante, creo que estamos enfocados en ello, ahora toca trabajar y recuperar bien para preparar bien el clásico (ante Real Madrid)".

De las posibilidades del Barcelona de ganar la Champions, el francés declaró que "partido a partido, nos queda mucho camino todavía, habrá que ganar la vuelta y ya veremos en cuartos”, sentenció.