Quique Setién tras el empate ante Napoli: "Es un buen resultado"

El técnico del Barcelona, Quique Setién, consideró "un buen resultado" el empate 1-1 en el campo del Napoli en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones.

"Ha sido un partido igualado, ninguno de los dos equipos ha generado ocasiones de gol, ni ha encontrado, sobre todo nosotros en la primera parte, los espacios", explicó Setién tras el partido a la televisión Movistar Liga de Campeones.

"Al final es un empate que es un buen resultado teniendo en cuenta que tenemos otro partido en casa", añadió el DT del Barcelona.

Quique Setién elogió el trabajo defensivo del Napoli: "con los diez jugadores muy cerca de su área, nos ha costado encontrar a los interiores y no hemos generado ocasiones".

"Pero sabíamos que era una cuestión de paciencia, al final, insistes tanto que encuentras los espacios, ya no podían bascular tanto, hemos encontrado el gol y si hubiéramos tenido un poco más de paciencia hubiéramos podido hacer más daño", explicó Setién.



Barcelona no pudo ante el Napoli, pero Setién se va tranquilo con el marcador.

Preguntado por la situación de Gerard Piqué, que fue sustituido por Clement Lenglet en el descuento (90+3) por un problema en el tobillo, Setién se limitó a confirmar que "es el tobillo, ya veremos el alcance".

OTRAS FRASES

Un final de partido accidentado: "A Busi (Busquets) le han enseñado la tercera tarjeta y tampoco podremos contar con Vidal. Buscaremos soluciones. Lo de PIqué es un problema de tobillo".

Bajas: "Se puede ganar la Champions con tantas bajas. Hemos perdido jugadores importantes, pero recuperaremos otros dos: Jordi Alba y Sergi Roberto. Hay que mirar las cosas con optimismo. Seremos optimistas y pensaremos en positivo. No vamos a lamentarnos antes de que nos hieran".

Arturo Vidal: "No he visto muy bien qué es lo que ha pasado. Ha sido un poco severo. Estas situaciones se producen bastante, la segunda tarjeta me ha parecido excesiva. Son momentos de nervios, y más en jugadores temperamentales".