La familia: El bastión de Ever Alvarado para volver como el ave Fénix de su lesión

Detrás de todo deportista hay una gran historia y una fuerza que proviene de su principal vínculo afectivo. Sucede con Ever Alvarado, quien purgará con el 'fantasma de las lesiones' entre seis y nueves meses pero tendrá esa fuerza que su entorno le brinda.

Luego de cinco horas de operación, Ever salió del quirófano y ahí aguardaban por él los suyos: su esposa Mirka Leiva y sus tres hijos, Clarissa,, Matías y Jimena. También sus padres y cuñados, entre los cuales destaca el volante del Honduras Progreso, Gerson Rodas.

Además de haber compartido vestuario mucho tiempo en Real España y ser cuñados, pues el olimpista es esposo de la hermana del ribereño, a Rodas y Alvarado les une esa desgracia vestida de una nueva oportunidad.

Ever Alvarado es puro optimismo: "Si me levanté de una lesión siendo joven, no me voy a levantar de esta".

Lo sabe Gerson, quien manifiesta que "en estos momentos más difíciles, cuando uno tiene estas lesiones, lo más importante es que la familia esté con uno". Reconoce que "son complicadas, pero uno supera esto y son experiencias que sea como sea le ayudan a uno".

Don Vicente y doña Gladys, padres de Ever Alvarado, se vinieron desde El Negrito, Yoro para apoyar a su hijo en este duro momento que está encarando con valentía y madurez.

Mirka, la hermana que el nacido en El Negrito, Yoro le 'robó' al talentoso mediocampista, cuenta que "estábamos muy nerviosos, fue una operación bien larga, entró a las 8:00 AM y era la 1:00 PM y no salía, pero agradecidos con Dios porque todo salió bien", expresó.

Leiva lo considera "un jugador bien dedicado" que "se cuida demasiado", motivo por el cual seguramente retornará en óptimas condiciones en el albo. Sí confiesa que como familia "duele tanto que esto haya pasado, pero en 2013 se lesionó y se levantó, logrando ser capitán de Olimpia y seleccionado nacional" a día de hoy.

Mirka Leiva es la esposa de Ever Alvarado, capitán de Olimpia, y hermana de Gerson Rodas, volante del Honduras Progreso.

HISTORIAS SIMILARES

Gerson Rodas vivió en carne propia ese duro padecimiento allá por 2012, justo a meses de jugar las Olimpiadas de Londres 2012 para las cuales jugó un papel fundamental en aquel equipo que dirigió el colombiano Luis Fernando Suárez.

Antes de Seattle, Troglio dice que "nada es imposible" y habló del sustituto de Ever Alvarado.

"Me propuse que iba a jugar antes, lo más pronto posible Y a los cuatro me lo propuse empecé a jugar... El doctor le dice a uno que son seis, por la estabilidad de la rodilla, pero me supe cuidar y llevar la recuperación como se debe; Ever tiene la facilidad de que es aplicado y se va a recuperar pronto", comentó el futbolista de 29 años.

Gerson Rodas y Ever Alvarado son grandes amigos desde la etapa de ambos en Real España. El destino los separó deportivamente porque el primero milita en Honduras Progreso y el segundo en Olimpia, eso sí, siempre unidos por la familia.

Garantiza que relación va más allá de lo familiar, ya que "desde que estábamos en España nos hemos llevado bien, aparte que es familia, que sea el esposo de mi hermana, nos tratamos como hermanos y tenemos una buena comunicación y relación".

Mirka reitera que Ever "tiene todo mi apoyo siempre, confiamos en Dios que va a salir al 200%". Y es que es la primera persona en confiar en él. En 2013, cuando éste sufrió una lesión de ligamento cruzado de su rodilla derecha, recordó que habían dicho que tenían "una razón" para salir adelante: Clarissa... Ahora, con Jimena y Matías, son tres, o bueno, "cuatro razones que le van a dar la fuerza y convicción" para volver como el ave Fénix.