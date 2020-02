Jonathan Rougier tras la eliminación: "Esta derrota nos hará más fuerte para lo que se viene"

El arquero argentino del Motagua, Jonathan Rougier, dio la cara y habló tras la amarga derrota 3-0 ante Atlanta United que los dejó fuera de Liga de Campeones Concacaf.

"Nos faltó adaptarnos al campo de juego. No sirven las escusas, el rival jugó mucho mejor que nosotros, fue superior", inició contando.

Y agregó: "Esto es fútbol y hay que saber aceptar. Esta derrota nos hará más fuerte para lo que se viene".

Los azules no jugaron solos en el Fifth Third Bank Stadium. Un buen grupo de aficionados se dio cita para apoyarlo.

"De corazón les agradezco porque han dejado el trabajo y viajado muchas horas para estar hoy con nosotros, estaba la ilusión de poder sacar este partido y clasificar, lamentablemente no les pudimos dar esa alegría. Nos duele igual que a ellos, pedirles disculpas y agradecerles esa energía positiva", agregó.

Rougier considera que lo ocurrido al club en esta edición de Concacaf debe servir para crecer al club y a Honduras.

"La enseñanza es que hay muchas cosas por mejorar, en lo personal, grupal, en estructura para la Liga. Es buena medida para crecer todos, equipo, liga y país. Honduras es lindo y con muchas riquezas", cerró.