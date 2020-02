Diego Vázquez: "Si hago otro planteamiento nos comemos ocho u 11, como pasó en otro momento"

"Teníamos la ilusión, pero también mucho realismo y nos superaron". Así comenzó su comparecencia en el entrenador de Motagua, Diego Vázquez, una vez aterrizó a Tegucigalpa tras ser goleado 3-0 y eliminado de la Liga de Campeones de Concacaf por Atlanta United (4-1).

"Lógico, allá sí lo impusieron en una cancha a cuya superficie no estamos acostumbrados... Grama de alto nivel y nos costaba hilvanar tres pases seguidos, nos costó bastante y se notó la diferencia. Se impuso la categoría del equipo rival", analizó 'Barbie' sobre la caída azul.

El timonel argentino de los motagüenses, líderes del torneo Clausura 2020 de la Liga SalvaVida con 20 unidades, se acordó de su escolta, Marathón (18), que en 2019 fue humillado por Santos de México.

Enfatizó en que su discurso "es realismo, estamos lejos todavía, y más cerrando allá, con el formato... Quizás haya una mínima posibilidad, pero sí hay una distancia enorme" entre la MLS, México y Centroamérica.

Diego Vázquez: "El torneo lo arma Concacaf para los clubes mexicanos y de la MLS".

Recuerda que en la gran mayoría de engramados de Honduras "la pelota parece un conejo, allá no; si no tenés una cancha buena, no estás acostumbrado, ellos son más rápidos y controlan más la pelota porque entrenan ahí...". Y citó un ejemplo: "Si vos vas a entrenar a La Vega (en la capital) y después vas al Olímpico...".

A quienes cuestionan su caída, Vázquez les mandó un contundente mensaje: "Les falta realismo al que piensa que tenemos la obligación de eliminar al Atlanta United, de competir sí, nos faltó ser un poco más competitivos pero hicimos el esfuerzo, mantuvimos el cero hasta el minuto 40.. .Después del segundo gol nos abrimos un poquito, cambiamos de sistema y tuvieron un poco más de espacio. Es diferente verlo en la tele que estar en la cancha", lanzó.

Diego cuenta que "no hacía tanto frío" en Atlanta y fue más allá en el tema de las distancias futbolísticas: "No del fútbol hondureño, de toda Centroamérica; la realidad del fútbol de acá es que están un escalón encima de nosotros, los ticos se acercan más, quizás, a ese nivel y todavía estamos un poquito lejos".

Prosiguió citando a la nación centroamericana. "Primero, debemos tener por lo menos una cancha de ese nivel pero no existe en el país, a partir de ahí mejorar mucho en las ligas menores... Para mí el escalón, si se quiere alcanzar, es Costa Rica, por lo menos equipararlos en tecnología e infraestructura".

Motagua sucumbió con Atlanta United y no está más en la Concachampions. El Ciclón ahora deberá concentrarse en la Liga.

RECORDÓ LA HUMILLACIÓN DEL MARATHÓN DE VARGAS

Diego Vázquez estima que "llegar ahí es un premio, no clasifican todos, es difícil clasificar, de hecho hay equipos en Honduras que hace mucho no están; estar en esa competencia te deja muchas enseñanzas, muchos ni llegaron, nosotros venimos en las últimas cinco parejos, sacar lo positivo", reflexionó.

No menospreció a Real de Minas por la jornada 9, pues "muchos (jugadores) estaban golpeados, la mayoría eran por lesión... Para nada, el equipo que jugó era lo mejor que pensábamos", explicó.

Jonathan Rougier tras la eliminación: "Esta derrota nos hará más fuertes para lo que se viene".

Consultado sobre la suerte que le espera Olimpia y los demás centroamericanos en contienda, el pampero dijo que "de los demás no habló, pero vuelvo a repetir, estamos lejos; siempre hay una excepción, puede haber un batacazo, pero es la excepción de la regla".

Su planteamiento no fue la razón del descalabro, sentenció: "Si hago otro planteo nos comemos ocho o 11, como pasó en otro momento; si dicen que me equivoco en ese planteo y recibimos tres, muchos se comieron 11", remató.