“Palomo” Rodríguez; DT del Honduras Progreso: “El fin común es salvar la categoría”

Julio “Palomo” Rodríguez ha sido presentado como nuevo entrenador del Honduras Progreso. El uruguayo se bajó del avión para comenzar los trabajos, pues el objetivo es salvar la categoría, pues se encuentran en la última posición de la tabla.

Palomo confiesa que antes de venir al equipo de la “Perla” estuvo cerca de llegar al Real España, pero al final no pudo cerrar su llegada pero agradece a la gente del Honduras que siempre le abrió las puertas desde diciembre que estaban negociando.

Nueve finales para salvar al Honduras: “Yo soy una persona muy recipiente, fracasos he tenido un montón, como técnico pocos porque vengo empezando. Vengo con la confianza ciega del trabajo, de formar un equipo de colaboradores y que el club sienta la química, todos debemos tirar a un solo lado”.

Ahora estará del otro lado en el Morazán: “No ha parado de sonar el teléfono desde que me fui de Honduras, de amigos, compañeros e hinchas. Será un sentimiento muy extraño pero estará un poco del lado del sentimiento que le sentía al club, será raro volver al Morazán porque me encontraré con excompañeros, pero quiero ayudar al Honduras Progreso porque me necesita”.

El nuevo entrenador del Honduras Progreso, Julio "El Palomo" Rodríguez comenzó a trabajar este miércoles. Fotos Neptalí Romero

Estuvo cerca de llegar al Real España: “Desde que me fui siempre tuve pláticas, le seguí al equipo por los amigos y las redes porque siempre hay un acercamiento. Por el momento no hubo acercamiento formal, siempre está la expectativa, en el mercado de pases nunca se concretó por diversos motivos”.

Lo que estaba haciendo en Uruguay: “Estuve el año pasado en formativos, en séptima división en un club en Uruguay, también estuve en el Montevideo Wanders dirigiendo una sub-16 que es un el equipo donde jugué dos años profesionalmente”.

Su llegada al Honduras Progreso: “Es una situación complicada, los dirigentes me llamaron y ellos confiaron en mí y me conforta para ir adelante”.

Lo primero que hará en el Honduras: “Es muy poco el tiempo el que queda, vi el partido pasado ante Platense, vengo siguiendo el Honduras y estamos en una etapa donde hay que potenciar más y ver lo positivo que hay adentro. Hay que armar el 11 para dar la pelea el fin de semana”.

La llamada del Honduras Progreso: “Esto comenzó con acercamientos de excompañeros, lo de Real España estaba siempre, pero lo de Honduras comenzó en diciembre y lamento que un profesor haya dejado de trabajar”.

Mensaje a los progreseños: “El mensaje es de unir las partes, vengo con la idea de lo que puedo generar como entrenador lo que puedo hacer por los jugadores y la directiva, necesitamos a todos unidos, no solo basta jugar al fútbol sino un fin en común de salvar la categoría”.