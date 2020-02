Gerente de los Giants, maravillado con Mauricio Dubón que se estrenó como jardinero central

Mauricio Dubón sigue sorprendiendo en Grandes Ligas. El hondureño se estrenó la tarde de este miércoles como jardinero central con los Giants que enfrentaron a Milwaukee. Es el primer partido que disputa en esta posición con la novena de la bahía.

El centroamericano fue rotado de posición debido al planteamiento que ha realizado el nuevo manager, Gabe Kapler; y este miércoles, el gerente de operaciones de los Giants se ha maravillado al ver la versatilidad que tiene el jugador nacido en San Pedro Sula.

El gerente de operaciones de los Giants, Farhan Zaidi, habló muy bien del pelotero porque se ha ido acomodando bien a las rotaciones, pues su potencial en el bate le abre la posibilidad de salir en la alineación y en estos partidos de primavera es buena opción para verlo jugar.

“Es un niño confiado y lo vimos hacer cosas buenas en el campocorto el año pasado", dijo Zaidi el lunes en "Murph & Mac Show" de KNBR. "Él sabe que en cuántos más lugares pueda jugar, más opciones le dará a Gabe y al personal y más turnos al bate tendrá, así que lo ha aceptado por completo".

El pelotero sampedrano Mauricio Dubón puede jugar como campocorto, segunda base y ahora de jardinero central. Foto cortesía Giants

Dubon jugó 22 juegos en la segunda base para los Gigantes y nueve en el campocorto después de ser adquirido en un intercambio con los Cerveceros de Milwaukee antes de la fecha límite del 31 de julio de 2019.

"Lo que amas de Mauricio, incluso cuando nos vio trayendo a un par de muchachos que pueden tener tiempo de juego en la segunda base para nosotros, Wilmer Flores y Yolmer Sánchez, él realmente abrazó esa posibilidad de moverse", dijo Zaidi.

Los Giants han iniciado muy bien en la pretemporada y tienen un calendario bastante apretado donde Dubón se tiene que ir ganando el espacio ya que el equipo de San Francisco quiere aprovechar su potencial y pelear por llegar a la postemporada. Dubón tiene un gran reto.

Resultados de Pretemporada

Dodgers 10-4 Giants

Giants 5-3 Oakland

Giants 11-9 Arizona

Medias Blancas 4-3 Giants

Giants 3-3 Milwaukee

PRÓXIMOS PARTIDOS

Jueves 27-02-20 Seattle vs Giants

Viernes 28-02-20 Kansas City vs Giants

Viernes 28-02-20 Giants vs Colorado

Sábado 29-02-20 Giants vs Los Angelinos

Domingo 01-03-20 San Diego vs Giants

Lunes 02-03-20 Giants vs Arizona

Martes 03-03-20 Texas vs Giants

Miércoles 04-03-20 Dodgers vs Giants