Wilson Gutiérrez cuestiona el arbitraje en derrota ante Tigres: "No sabemos de dónde sacó cuatro"

El DT de Alianza, Wilson Gutiérrez, cuestionó duramente el arbitraje encabezado por el hondureño Said Martínez en la eliminación de su equipo ante Tigres en los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

Tigres logró su clasificación en el minuto 94 con anotación antagónica de su guardameta Nahuel Guzman.

Pero en palabaras del timonel, "no voy por la última jugada, fue un fortuita. Hay méritos, se la jugaron. Pero atrás del partido, sobre todo en los últimos minutos nos están generando faltas que para nosotros no eran".

Guitiérrez reiteró en que "faltas que fueran a favor nuestros que no nos la pitaban y que "los mismos muchachos me dicen que el central (Saíd Martínez) le dijo al cuarto que eran dos minutos y no cuatro. No sabemos de dónde sacó cuatro".

Y agregó: "De repente no somos un equipo que nos gusta quemar tiempo, ni tirarnos al piso y cuando lo hicieron es porque realmente lo necesitaban. Nos gusta jugar rápido".

Finalmente, hiz énfasis en el accionar del delantero francés, André Gignac, de quien considera que tuvo que recibir al menos una amonestación con tarjeta.

“Gignac trató mal a los árbitros desde el primer tiempo, no les pitaban algo, y ni una tarjeta amarilla. La ley debe ser justa para todos", cerró.