¡Solo faltan dos boletos! Los clasificados y cruces de cuartos de la Champions de Concacaf

Ya son seis los equipos clasificados a los cuartos de final de la Champions de Concacaf luego de la dramática forma como lo consiguieron los clubes mexicanos, América y Tigres que llegaron al extremo para lograrlo.

Los mexicanos Cruz Azul, América y Tigres, al igual que los de Estados Unidos, Atlanta United y New York City, más el Impact Montreal de Canadá, ya tiene sus pases en cuartos de final del torneo élite de la región.

Solo quedan dos boletos y se conocerán esta noche; la pelea está entre Olimpia que se lo juega frente al Seattle Sounders tras igualar 2-2 en San Pedro Sula y Los Ángeles FC de la MLS que buscará revertir la historia frente a los esmeraldas del León de México.

El América de México sufrió para eliminar al Comunicaciones de Guatemala y tuvo que hacerlo por la vía de los penales. Fotos AFP

La Concacaf previamente definió los cruces de cuartos de final y ya se sabía quien enfrentaría a quién. El América que dejó en el camino a Comunicaciones, se enfrentará al Atlanta United que vapuleó al Motagua.

En otra de la llave ya definida, el New York City de la MLS que eliminó al San Carlos de Costa Rica, estará enfrentando a los Tigres de México que sufrieron para eliminar al Alianza de El Salvador.

Si el Olimpia de Honduras logra la hazaña frente al Seattle Sounders, está enfrentando al Impact de Montreal donde milita el catracho Romell Quioto y que dirige Thierry Henry. Los canadienses empataron sin goles frente al Saprissa de Costa Rica para avanzar.

Así están los cruces de la Champions de Concacaf 2020 donde solo el Olimpia de Honduras está con vida.

Los partidos de cuartos de final se jugarán el 10 y 13 de marzo y la ida y la vuelta el 17 y 19 del mismo mes. El ganador del torneo clasifica al Mundial de Clubes de la FIFA y se lleva un millonario premio. El campeón de la competencia pasada fue Rayados de Monterrey.

CLASIFICADOS

1. América

2. Tigres

3. Cruz Azul

4. Atlanta United

5. New York City

6. Impact Montreal

7. Seattle Soundes / Olimpia

8. Los Ángeles FC / León

CRUCES DE CUARTOS DE FINAL

Atlanta United vs América

Tigres vs New York City

Cruz Azul vs Los Ángeles / León

Impact Montreal vs Seattle / Olimpia