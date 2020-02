Miguel Herrera revienta a la Champions de Concacaf: ''Este torneo no sirve para nada''

Luego de sufrir para vencer al Comunicaciones en la Champions de Concacaf en el Azteca, el entrenador Miguel Herrera asegura que si bien el torneo sirve para acceder al Mundial de Clubes, el camino para lograrlo es una pérdida de tiempo.

''Son torneos que no le sirven para nada a México. Solo le vemos el fin los mexicanos, llevamos ocho o nueve torneos yendo al Mundial de Clubes, pero el trayecto no nos sirve de nada. Todo es contra, todo lo que hagas es en contra, si metes 5, 'por qué nada más cinco'; si ganas como lo hicimos hoy, 'sufrieron', y si pierdes, 'fracaso', entonces no sirve de nada este torneo'', comenzó explicando el técnico del América.

Herrera consideró que para darle más valor a la competición se necesita el videoarbitraje. ''Si este torneo también tuviera VAR, sería otra cosa, pero no le dan el valor que se merece''.

Por otro lado. el 'Piojo' lamentó que más jugadores de su plantilla cayeran lesionados, como es el caso del delantero Federico Viñas, quien se perdió el duelo contra los cremas y otro como Alonso Escoboza que terrminó el partido con molestias.

''No pudimos ser contundentes, llegamos, llegamos y no pudimos meterla, tenemos una malaria. De repente entró al vestidor y me dice Viñas 'no puedo caminar', le pregunto, '¿fue un golpe?'. 'No puedo caminar'. Y tengo que jugar con un Sub-17 (Román Martínez) porque no tengo más, pero el equipo ahí está manteniéndose'', expresó el DT mexicano.

Malaria en el América

Dichas lesiones se suman a la del delantero Nico Castillo y Henry Martin, este último podría regresar a los terrenos de juego el próximo sábado frente a Necaxa, sin mencionar que el recién llegado Sebastián Cáceres también está entre algodones.

''Era un jugador recién llegado, ni siquiera lo hemos trabajado (Cáceres) le molesta la rodilla y va a tener que parar. Y ahora Viñas no pudo caminar, solo le molestó aquí a un costado del abdomen y no pudo jugar'', señaló Herrera.

''El choque de Henry (Martin) no es culpa nuestra, chocó con un compañero, le metieron la rodilla en un muslo, se le hizo un hematoma y fue un desgarrito. Reitero, nosotros no tenemos la culpa ni la preparación física, cuando te agarra la malaria, te agarra. Están bien trabajados y prueba de ello es la forma en que luchan y son decisiones que no están ni en nuestro alcance'', cerró el estretega.

Cabe mencionar que otro de los lesionados es le mediocampista colombiano Nicolás Benedetti, que se pierde el resto de la temporada por una rotura de ligamentos en la rodilla derecha.