Chelato Uclés, ingresado de emergencia al Seguro Social por un preinfarto

El ex técnico de la Selección de Honduras y de los más ganadores en la Liga Nacional, Chelato Uclés (79 años), se encuentra hospitalizado en el Seguro Social luego de sufrir la madrugada de este jueves un problema cardiaco (preinfarto) pero su estado de salud es estable según sus hijos.

Francisco Herrera, uno de los hijos del maestro, confirmó a DIEZ que el longevo entrenador sufrió el problema de salud esta madrugada y fue trasladado de emergencia al centro asistencial donde esperan resultados, pues viene adoleciendo en los últimos años producto de la diabetes.

"La situación no es fácil; por lo menos estará unos 15 días internado ya que sufrió un problema cardiíaco (preinfarto); pues él sufre de azúcar y se le subió la presión", comentó Francisco Herrera en comunicación con DIEZ.

Por su parte, Rudy Urbina, otro de los hijos del entrenador, escribió en redes sociales: "Gracias a quienes han preguntado por la salud de mi padre, el profesor José de la Paz Herrera (Chelato Uclés). Les informamos que sufrió una pequeña descompesanción y, para asegurarnos que esté bien atendido, lo ingresamos al IHSS. Se encuentra fuera de peligro y estabilizado".

Una de las últimas apariciones de Chelato Uclés cuando recibió un homenaje por parte de Marathón, equipo que hizo campeón tras 17 años de fracasos.

El profesor Chelato Uclés es una enciclopedia del fútbol de Honduras, ha dirigido a los cuatro grandes, siendo campeón con Olimpia, Marathón y Real España. Además tiene en su hoja de vida la histórica clasificación de la Selección de Honduras por primera vez a una Copa del Mundo; España 1982.

Chelato fue intervenido en 2015 de un problema en su pie en Costa Rica y confesó en una entrevista con DIEZ que "pensé que perdería la vida". Pues el entrenador tuvo que viajar hasta el país centroamericano para salvar su pie y evitar que fuera amputado debido al problema de diabetes que sufre.

Este es el hospital del Seguro Social en Tegucigalpa donde se encuentra internado el entrenador Chelato Uclés. Fotos Ronal Aceituno

"No me sentía optimista, pensé que era muy tarde y me encomendé a Dios para que este médico me ayudara con su capacidad de sacarme esto. Tenía claro que estaba complicado por lo que escuchaba que los pronósticos no eran buenos. Solo puedo decir que la fe en Dios es grande y Él me bendice", dijo Chelato en 2015 cuando salió de la operación de su pie.

La última aparición en público del entrenador fue en septiembre del 2019 que se presentó al estadio Yankel Rosenthal donde el Marathón le rindió un homenaje y le entregó una placa de reconocimiento ya que fue quien los hizo campeones en 2002 tras 17 años de no lograrlo.