Pedro Troglio se queja de la Concacaf: "Hay una ventaja en los equipos de EUA y México"

Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, sueña con dar el golpe de autoridad esta noche frente al Seattle Sounders en la Champions de Concacaf. Pero al igual que Diego Vázquez, se queja de que los equipos mexicanos y de la MLS tiene ventaja por el poder económico que tienen.

El Olimpia tiene la obligación de buscar anotar por lo menos dos goles para con un empate forzar los penales. Troglio dice que ya tiene bien estudiado al Seattle Sounders. No le gusta jugar en canchas sintéticas pero tendrá que adaptarse al campo del Century Link Field, casa de "Los sonadores".

Quejas sobre la cancha sintética de Seattle: "El estadio es fantástico; impresionante. Los dos escenarios son bellos, el de béisbol igua. Yo estoy convencido que no es bueno el estadio sintético, bueno, no es lo mejor para ningún jugador de fútbol. La gran cantidad de partidos en cancha sintética resiente los ligamentos de la rodilla a futuro; no soy partidario pero hay que venir a jugar, es un sintético bueno más allá de que no sea partidario de él".

Los jugadores saldrán con el corazón: "Para nosotros los que venimos de Centroamérica, en mi caso de Sudamérica, el fútbol es un estilo de vida, es una forma de vivir. Y los que hemos participado del fútbol, jugamos como vivimos y lógicamente que lo hacemos con mucho amor, por eso me sorprendo cuando escucho que dicen que fue mucho rose. Para mí fue un partido limpio el de la ida; lógica que es un deporte de contacto y hay exigencia pero mis jugadores saben que manejan la pasión de la gente y entran a la cancha a jugar con el corazón. El fútbol aquí (en EUA) es distinto, no es el deporte más importante de Estados Unidos, hay otros, el fútbol recién ahora aparece en su furor. Lo más importante para mí es el fútbol desde que soy un bebé".

Tiene estudiado al Seattle Sounders: "La tecnología para analizar los rivales es la que existe en todas partes del mundo por medio de las imágenes, los videos. Vos podés conseguir los videos de Seattle que jugó con Peñarol, hoy estos avances nos permiten hacer algo que en mi época no se podía, ahora apretás un botón y ves a un jugador solo como se mueve en el partido con estos software. Seattle está conformado por jugadores súper conocidos y de gran nivel, no iré a buscarlos, ya los tiene vistos, pero el fútbol ha tenido auge e importancia que ahora todos quieren venir a Estados Unidos y eso le ha dado una jerarquía al torneo"

Torneo para los mexicanos y los de la MLS: "Estoy debutando en el torneo y a ver...generalmente hay una ventaja de los equipos de EUA y de México por su posibilidad y su poderío (económico). Para mí sería uno de los logros para dejarlo al club, un avance en la copa sería muy importante. Hemos conseguido el torneo local y este equipo se lo merece avanzar. Es un grupo de jugadores que se merece este paso y ojalá que se nos de".