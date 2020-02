Ever Alvarado y su pedido a Olimpia: “Que lo hagan por mí, para el olimpismo"

Seattle Sounders-Olimpia se jugará esta noche a las 9:00 pm en el CenturyLink Field. La ida terminó 2-2 y los catrachos necesitan ganar por cualquier marcador o empatar con un resultado mayor al 2-2.

Pedro Troglio tendrá varias bajas, algunas de ellas por lesión y otras por no contar con visa. Michaell Chirinos, Harold Fonseca, Jorge Álvarez y Ever Alvarado son las ausencias por lesión. Jonathan Paz y Mayron Flores por no tener la visa americana.

VER: EL TROLEO DE OLIMPIA SEATTLE SOUNDERS EN REDES SOCIALES

Un hombre que mandó su respectivo mensaje de optimismo a sus compañeros es Ever Alvarado, jugador que fue operado el martes y que estará más de seis meses en recuperación.

El capitán de Olimpia le pide a los jugadores que “se mueran en la cancha” y que intenten llevarse la clasificación por él y por todo el olimpismo.

"Que lo hagan por mí, que ganen ese partido; sabemos lo que significa ese juego para la gente de Olimpia, a los compañeros que se mueran en la cancha como dice el profe (Troglio), que saquen un resultado positivo para el olimpismo".

El ganador del Seattle Sounders-Olimpia se medirá ante el Montreal Impact, equipo de Romell Quioto y Thierry Henry que dejó fuera al Saprissa de Costa Rica.