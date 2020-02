Carlo Costly revela la faceta de empresario a la cual se dedicará tras retirarse del futbol

El veterano delantero hondureño Carlo Costly (37) ha hablado este jueves de su futuro en el fútbol y sobre todo lo que piensa hacer después de ello, además reveló los técnicos que más influyeron en su carrera y de las diferencias que existen de estar en un club grande y en uno pequeño como Platense.

El futbolista tuvo una amplia conversación con el periodista Jorge Zelaya del canal VTV y explicó la relación que tiene con su padre, el exfutbolista Allan Anthony Costly.

¿Qué técnico ha influido más en su carrera?

En Polonia hubo uno que me ayudó mucho a pesar del idioma, pero él trataba de hablar español e influyó mucho en mi juego. En Honduras con el profesor Héctor Vargas, me llevo muy bien, me dirigió en Platense como dos o tres partidos, luego en Olimpia y Marathón, como técnico es exigente es muy apasionado y como persona es muy bueno. Él trata de llevar una vida tranquila sin polémica, ya en el fútbol es otra cosa.

¿Tiene planes de retirarse pronto?

Este año tenemos planes, yo quiero seguir jugando, pero hay que ser realistas, las lesiones llegan rápido, a veces uno se levanta de la cama en la mañana y le duele todo, pero vamos a ver qué decisión que tomamos con la familia.

¿Por qué volvió a Platense en esta situación tan complicada?

Hemos cambiado de entrenador, el equipo no hizo fichajes de experiencia más que yo, es complicado en todos lados, pero pasa por el tema de la experiencia, pero vamos de a poco, tenemos un técnico que nos dejó las cosas claras y ya ganamos el primer partido.

¿Hay diferencias de jugar en equipo grandes y equipos de media tabla hacia abajo?

Son diferencias grandes, demasiada, pasa por el tema económico. Platense se mantiene, no pagan al día, pero así ha sido siempre, Olimpia en lo económico es grandísimo, pero Platemse es de bajo perfil y siempre sale adelante.

¿Por qué los equipos de Liga Nacional siempre fracasan contra lo de EEUU y México?

Primero por las canchas, si se fijan en los estadios de Costa Rica son campos de primer nivel, la grama del Cuscatlán es bonita, acá tenemos ese problema. El domingo Ever Alvarado se lesionó mal por pararse mal. En Estados Unidos son canchas de primer mundial, siempre es algo que hace la diferencia, acá si hay dinero para canchas se lo comen, no invierten y por eso estamos atascados

¿Qué hará al retirarse del fútbol?

Aparte del fútbol, pues me gusta el tema de bienes y raíces, estoy trabajando en eso y ver si podemos lograr algo importante y ayudar al fútbol.

¿Ha sabido invertir el dinero?

Sí, lo he sabido invertir, lo he hecho en bienes y raíces, en casas, terrenos, siempre tratando de salir adelante con lo que he aprendido.

Carlo Costly acepta que vive sus últimos meses como futbolista profesional, su retiro está cerca.

¿Cuál es su relación con su papá?

Mi papá vive en San Pedro Sula, la relación no es muy apegada porque yo me crié con la familia de mi mamá, pero nos vemos y a veces voy a su casa, platicamos, hace poco vino mi hermano de Estados Unidos para estar acá con él.

¿Por que juegas con la número 13?

Ese número me lo dio el Jaime "El Chele" Varela (utilero de la selección QDDG), él tiró los números así y me dijo que ese me tocaba, estaba recién llegada, no podía decir nada, pero me comenzó a ir bien y me gustó el número, ahora espero retirarme con ese mismo.

¿Por qué el plástico en la boca? ¿Se lo han prohibido en algún juego?

Es algo que desde México lo traigo cuando en un partido se me secó la boca, entonces para producir saliva lo uso. Primero comencé arrancando un plástico a un bote, ahora compro bombones, arranco el palito y lo corto para que quede pequeños porque ya me he tragado varios y es peligroso.

En el Mundial de Brasil 2014 me lo prohibió el árbitro en el juego contra Ecuador, me dijo que me iba expulsar y lo tuve que botar.

¿Qué recuerda del Atecazo?

Cuando estaba en México Honduras llegó allá y perdió 3-1 (2001), yo fui al estadio, ese día me enojé mucho, iba llorando para la casa y le dije a mi mamá, algún día voy a jugar y voy a ganarle a México, tenía mucho coraje. Gracias a Dios pude cumplir esa promesa.