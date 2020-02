Montreal Impact de Thierry Henry, el rival de Olimpia en cuartos de la Liga de Campeones

Es una realidad. El Montreal Impact de Romell Quioto que es dirigido por el ex astro del Barcelona y la Selección de Francia, Thierry Henry, será el rival de Olimpia en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

En partidos que se jugarán entre el 10 y 19 de marzo, el campeón de Honduras buscará meterse a las semifinales del certamen más importante de clubes de Concacaf.

Los leones hicieron la hombrada frente a Seattle Sounders luego de dos empates 2-2 y una emotiva tanda de penales en la que Edrick Menjívar se erigió como una de las grandes figuras.

Por su parte los de la 'Hoja de Maple' consiguieron el boleto gracias al criterio del gol, puesto que igualó 2-2 en el Ricardo Saprissa tico y dejó el arco en cero en la revancha (0-0).

¡Olimpia hace la gesta histórica y elimina a Seattle Sounders en penales!

La última vez que los merengues se habían instalado en dicha instancia del equivalente a esta nueva versión de Concachampions fue en 2001, año en el cual se deshizo de los mexicanos Toluca (1-0) y Pachuca (4-0), en cuartos y semis respectivamente.

En el duelo por el título, con L.A Galaxy, los merengues sucumbieron en un gran partido con Los Ángeles Galaxy (2-3).

El emblemático ex jugador francés dl Barcelona, Thierry Henry, vendrá con su Montreal Impact al Olímpicio de San Pedro Sula para jugar con Olimpia.

EQUIPO PLAGADO DE FIGURAS

Montreal Impact cuenta no solo con una director técnico campeón del mundo y europeo con Henry, sino también con otro ex culé como Bojan Krkic, Rod Fanni (ex Marsella), el seleccionado de Canadá, Samuel Piette, y el argelino Saphir Taider.

El estadio Olímpico de San Pedro Sula, donde Concacaf ha enviado a jugar sus partidos internacionales a Olimpia por los problemas de infraestructura del Nacional, será el escenario que albergará la ida.