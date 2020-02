Pedro Troglio: "Creo que están perdiendo un poco el temor los centroamericanos"

El entrenador argentino de Olimpia, Pedro Troglio, saltó con una sonrisa de oreja a oreja a la rueda de prensa que sucedió el tirunfo de los suyos en octavos de la Liga de Campeones de Concacaf sobre Seattle Sounders.

El timonel del albo le dio mucho valor al triunfo porque fue ante "el campeón de Estados Unidos, un gran equipo, una satisfacción enorme lo que hemos conseguido; tengo un grupo de jugadores fantásticos y la verdad que estoy feliz", expuso.

Troglio recordó que "el plan era hacer lo mismo que hicimos en Honduras y tratar de concretar goles, lo que pasa es que después del 2-1 fuimos a buscarlo, encontramos el empate y la verdad que la idea era venir a ganar porque no nos alcanzaba empatar...".

Prosiguió indicando que "no queríamos solamente hacer un partido bueno, sino que queríamos pasar; la verdad que es mérito de los jugadores" y "una prueba de carácter más".

Montreal Impact de Thierry Henry, el rival de Olimpia en cuartos de la Liga de Campeones.

Apuntó que "este equipo ha logrado un récord histórico en Honduras de puntos en el campeonato que logró y ahora consiguió esto histórico de pasar a cuartos... Y lo que tengo es un grupo de jugadores de mucho carácter y por eso consiguen estas cosas".

Es consciente de que "nos faltaban muchos jugadores de los considerados titulares, cinco o seis, pero tengo un gran plantel y el que juega lo suplanta de la misma manera... Tengo un excelente plantel que me da la posibilidad de que me falten cinco o seis jugadores e igual armar un equipo competitivo", presumió con orgullo.





MENSAJE A FAVOR DE CENTROAMÉRICA

"Económicamente estamos muy lejos de México y Estados Unidos, pero yo creo que están perdiendo un poco el temor los equipos centroamericanos", soltó Pedro Troglio ante las insistentes preguntas sobre el buen papel del istmo en esta fase del torneo de Concacaf.

Siente que ya "empiezan a creer que se puede, es una cuestión de actitud y creer, por eso muchos han estado ahí de poder pasar; es un crecimiento también para el fútbol centroamericano, que le va a venir bien y que el jugador empiece a creer en sí mismo es muy bueno", sentenció con contundencia y optimismo en el futuro.

Aficionados y periodistas internacionales se rinden a Olimpia tras eliminar a Seattle.

Considera que las condiciones adversas no inmutaron a sus pupilos porque "de la misma manera que Seattle se tuvo que adaptar al clima nuestro, a un césped más alto, nosotros tuvimos que hacer lo mismo en este estadio, pero en Honduras hay un par de estadios en los que vamos a jugar de sintético", comentó.

"No digo que estamos acostumbrados totalmente, pero ya tenemos una idea de lo que es; el clima de la gente de Seattle es increíble, no paran de cantar, pero tengo un equipo de mucho carácter y eso no nos afecta", resaltó.

Confío el discurso que le dio a los suyos en el entretiempo: "A mis jugadores les pedí en el camerino que no protesten más al árbitro, y a él le dije que tranquilo, que ya había hablado con los jugadores y no lo íbamos a molestar".

Para concluir, rememoró que "tomé esta decisión de venir a Centroamérica desde Argentina y no me arrepiento, vine a un club bárbaro con un grupo de gente y dirigentes espectaculares; es una elección de vida, quería venir a Centroamérica a probar y aquí estoy".