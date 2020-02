Fernando Palomo explica cuál fue la clave de Olimpia para eliminar al Seattle Sounders

Luego de la clasificación de Olimpia a los cuartos de final de la Champions de Concacaf, los periodistas de ESPN, Fernando Palomo y Andrés Agulla, dieron su punto de vista y ambos coincidieron que los albos lograron la gesta gracias a la ''mentalidad'' que tienen como equipo.

Así reacciona la prensa internacional tras el triunfo de Olimpia ante Seattle Sounders

En un primer momento, Palomo explicó que el equipo hondureño consigue el boleto a la siguiente fase gracias al diseño que formó Pedro Troglio en la parte complementaria, ingresando a Jorge Benguché para jugar por un lapso con tres puntas y porque además el Seattle le regaló la pelota.

''Termina por empatar gracias al diseño de Troglio. Seattle no gestionó bien la ventaja que tenía en el resultado y dejó jugar a Olimpia con mucho espacio. Al final consiguieron el tanto por medio de Carlos Pineda y el resto es historia'', dijo el periodista salvadoreño.

''La frialdad de los futbolistas de Olimpia para ir a jugar de visita contra Seattle y con toda la carga que vivieron minutos antes es un premio'', añadió Agulla, al término del encuentro.

Sobre la clave de Olimpia para avanzar a los cuartos de final, Fernando Palomo afirmó que fue ''creérselo, la mentalidad, no pensar que por el gol se les caía la eliminatoria. El segundo tanto (de Olimpia) cayó porque este equipo se excedió en los centros para buscar a sus torres y al final fue Pineda quien marcó un golazo. Todo pasa por la mentalidad, disfrutar del partido que es lo que quería Troglio''.

''Para sumar a la mentalidad, demostras que el equipo también tiene variantes, puede proponer desde la presión, a veces con más elaboración y en momentos más directo. Olimpia ha solucionado el partido gracias a esos diferentes estilos de juego'', agregó Agulla.

Sugerencia de Palomo para el crecimiento del fútbol centroaméricano

Tras ver el nivel que mostraron clubes como Alianza y Comunicaciones en tierras mexicanas, sin mencionar el triunfo de Olimpia en Estados Unidos, Palomo recomendó a las federaciones crear un torneo donde los clubes de Centroamérica puedan aumentar su nivel.

El próximo rival de Olimpia en los cuartos de final de la Champions Concacaf

''Esto no es cualquier cosa: unan la liga de Centroamérica en una competencia que los tengan continuamente enfrentándose, no ocasionalmente, no una vez cada tres o cuatro semanas, esos los hará altamente competitivos. Tenemos fútbol para competir con las potencias económicas, se nota que futbolísticamente existe suficiente para competir ante esos grandes equipos''.

A ese mismo pensar se sumó Agulla asegurando que los equipos centroamericanos merecieron un poco más en esta edición de Concacaf Liga de Campeones.

''Nos quedamos con que el fútbol centroamericano había merecido algo más de lo que había conseguido. El fútbol de Centroamérica ya demostró que ha competido muy bien, pero se necesita ganar para crecer en confianza, y lo que ha dado hoy la victoria de Olimpia le debe dar mucha confianza al resto de Centroamérica de ver que no solo se puede competir, también se puede ganar. Olimpia no eliminó a cualquiera, venció al campeón de la MLS'', cerró.