Olimpia cerrará en casa ante Impact de Montreal la llave de cuartos de final de la Liga Campeones

Buenas noticias para Olimpia. Después de haber conseguido su épico pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones eliminando a domicilio al Seattle Sounders, ahora los albos reciben una gran noticia de cara a la siguiente ronda.

La Concacaf ha oficializado este viernes que los leones iniciarán disputando la llave en la ciudad de Montreal ante el Impact el martes 10 de marzo y cerrarán ante los canadienses en el estadio Olímpico de San Pedro Sula el martes 17 de marzo lo que supone una gran ventaja.

Concacaf en redes sociales publicó fechas de las llaves de cuartos de final.

Esta es la primera llave donde un equipo mexicano o de la MLS no cierra jugando en casa ante clubes centroamericanos como sucedió en los octavos de final donde Saprissa, Alianza, Motagua y Comunicaciones les tocó cerrar en México y Estados Unidos.

Para este duelo en casa, los leones no podrán hacer uso del estadio Nacional de Tegucigalpa debido a que no está en condiciones de recibir partidos internacionales por daños en la estructura de sol centro es por tal razón que tampoco está habilitado ni siquiera para juegos de Liga Nacional.

Olimpia dio el gran batacazo de Concacaf al eliminar al actual campeón de la MLS de la Champions de Concacaf.

De momento Concacaf confirmó días y sedes, pero en los próximos días anunciará los horarios en que estos partidos se desarrollarán, en la fase anterior tanto Olimpia como Motagua jugaron en casa a las 9:00 de la noche y es muy probable que esto se mantenga.

EMPAREJAMIENTOS DE CUARTOS DE FINAL

10 de marzo: Impact Montreal vs Olimpia

17 de marzo: Olimpia vs Impact Montreal

11 de marzo: América vs Atlanta

18 de marzo: Atlanta vs América

11 de marzo: New York City vs Tigres

17 de marzo: Tigres vs New York City

12 de marzo: Los Angeles VS Cruz Azul

18 de marzo: Cruz Azul vs Los Angeles