Primi Maradiaga sobre Chelato:"Verlo postrado me genera mucho impacto, significa mucho para mí"

Ramón Maradiaga tiene una estrecha relación con José de la Paz Herrera, mejor conocido como "Chelato", ambos compartieron varias vivencias juntos y este día "Primi" llegó a visitarlo al Seguro Social de Tegucigalpa.

Una de las máximas leyendas del fútbol de Honduras no se encuentra bien de salud tras sufrir un pre-infarto el pasado miércoles en su casa. Los doctores solo le dan el 15% de probabilidad de que siga viviendo, sus más cercanos piden oración por él.





"Primi" llegó hasta el hospital para darle aliento a la familia de "Chelato" e incluso pudo entrar a ver a su amigo, al que denominó como su segundo padre en entrevista.



Impactado por la noticia.



"La verdad es muy impactante verlo, estamos confiando en Dios que pueda recuperar su salud, está siendo bien atendido, pero aquí depende de lo que él pueda resistir y ojalá que logre salir de esta situación de la que se encuentra".



Y agregó: "Estoy triste, más que todo tengo el recuerdo de su animosidad, la disposición siempre por estar activo y verlo postrado me genera un impacto, más a mi porque me tocó vivir muchas cosas con él, duele, "Chelato" significa mucho para mí, no solo en el aspecto deportivo, sino que en todo porque el nos ordenó mucho nuestras vidas".

"Primi" llegó para apoyar a la familia de "Chelato" en el Seguro Social de Tegucigalpa.



Un segundo padre



"Sí, porque me ayudó en el comportamiento humano, social que podía tener, tengo presente muchas vivencias con él, siempre nos llamaba la atención por la manera en que nos comportábamos, significa un todo, lo puedo poner abajo del escalón de mi padre, pero es muy importante en mi vida".



Se le salieron lágrimas



"Solo uno siente lo que vive y más ver la expresión de él en este momento, me trae muy malos recuerdos", dijo sobre los instantes que tuvo a solas dentro del hospital con el maestro.



¿Cómo lo vio?



"Está inconsciente, apoyado en la tecnología dependiendo de las máquinas, esperamos que Dios haga su obra y que él salga de esta batalla", finalizó "Primi" con voz triste.

ESPERAN UN MILAGRO

La hermana de José de la Paz Herrera, Soccorro Uclés aseguró que "Esperamos en Dios que se haga milagro. Agradezco al gremio periodístico, al Seguro Social y a todas las personas que están orando por él, estamos esperando ese milagro de Dios, para él no hay nada imposible".