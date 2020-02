Pedro Troglio revela cómo inspiró a sus jugadores para lograr hazaña en Seattle

Seguir a @kelvincoelloHN

Pedro Troglio no solo es un entrenador didáctico en el fútbol que usa el pizarrón para explicar las jugadas tácticas. Usa mucho la psicología y hoy ha revelado la forma cómo inspiró al Olimpia para lograr la gesta en Seattle.

El argentino contó que muchos jugadores no se la creían y tuvo que contarles una vivencia personal que le sucedió cuando dirigía al Gimnasia y Esgrima de la Plata y eso les inyectó un tanque de oxígeno. “Fue impresionante”.

Video: EL RETO DEL PORTERO MENJIVAR A JUGADOR DEL SEATTLE

Troglio contó en “221 Radio” de Argentina que no descarta regresar a dirigir a la primera de su país, pero por ahora se siente cómodo en Olimpia y habla de que los jugadores le hacen caso en todo lo que les pide. “Acá estoy feliz, me la paso bárbaro”.

La emoción de la clasificación: “Es algo nuevo, conocer la Concacaf y es la primera vez que un equipo hondureño accede a cuartos de final de este torneo. Generalmente quedas eliminado por clubes de México y la MLS. Eliminamos al campeón de la MLS (Seattle Sounders) y es una revolución. Ahora vamos contra el Impact Montreal, el club que dirige Thierry Henry. Me siento feliz, estoy bárbaro, me siento reconocido en el club”.

Los jugadores del Olimpia festejando en el camerino del Century Link Field de Seattle la clasificación a cuartos de final.

Habla de buscar el título: “Aquí apostas para salir campeón y me di cuenta que lo importante es salir campeón. Con Gimnasia no salí campeón porque está River, Boca, pero hice grandes campañas y cuando preguntan… ¿salió campeón? No, entonces hay que ser campeón como me pasó en Cerro Porteño y Universitario de Perú, estamos buscando eso y estoy feliz aquí”.

Dieron una lección: “Estoy sorprendido por el nivel muy bueno, de lo técnico, físico, de los hondureños; son gente preparada para el sacrificio. Lo que había que sacar un poco es el temor de jugarles a los equipos mexicanos y de la MLS y saber que se puede. Había que dar este quiebre y pasó que un equipo centroamericano avanza a cuartos; no es solo para Honduras sino para Panamá, Costa Rica que pueden pensar que se puedE pasar de clubes de mucho poderío económico”.

El defensor Johnny Leverón del Olimpia marcando al peruano Raúl Ruídiaz del Seattle Sounders. Foto cortesía

Así motivo a los jugadores para la gesta: “El primer trabajo número uno que hizo fue dentro del terreno de juego y les dije que no jugaran metidos atrás, había que presionar. Es un equipo leal, hacen caso y les saqué la mochila de no creérsela, muchos dicen no se puede. Yo les conté mi historia que eliminé a los finalistas de la Copa Libertadores 2018 con Gimnasia, a Boca y River y les quité una mochila de encima. Fue impresionante lo que hicieron con 50 mil personas en contra y esperamos que esto les de confianza para los partidos que vienen”.

Comparó tumbar al Seattle como ganarle a Nadal: “Es como que vaya yo a jugar a Roland Garros con la rodilla como estoy hoy contra Rafael Nadal (Ganarle al millonario Seattle). Ellos tiene a Lodeiro, Ruidíaz, jugadores de primer nivel, holandeses… pero en el fútbol hay otras cosas y el Olimpia hizo todo y fue a todas”.

No descarta volver a dirigir en su país: “Si claro que me veo dirigiendo en Argentina. Acá estoy feliz y si me puedo quedar años, renové un año más, estoy cómodo, pero mi final de carrera como entrenador en algún momento me llevará a Argentina, claro que me puede pasar. En este momento vivo el presente y lo vivo muy bien en Olimpia, me siento feliz”.

Se siente con más fuerzas que nunca: “Tengo 54 años y me siento en la mitad entre los que son los jóvenes y los viejos. Estoy feliz y me miro dirigiendo por mucho tiempo”.