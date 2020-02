Héctor Vargas: "Queremos ver si viene Maidana y tira los caños que ha tirado; estamos con la sangre en el ojo"

El argentino Héctor Vargas ha ofrecido una polémica conferencia de prensa a dos días de enfrentar a Olimpia en el estadio Yankel Rosenthal donde buscarán desquitarse la paliza de 5-0 que les recetó el cuadro merengue el domingo anterior en la Jornada 9.

El DT también ha aprovecho para advertir al volante Cristian Maidana quien considera les estaba faltando el respeto el choque anterior haciendo 'caños' a sus jugadores pese a la amplia ventaja en los minutos finales.

"Estamos en nuestra casa, somos fuertes y queremos ver si viene (Cristian) Maidana y tira los caños que ha tirado o los tacos que ha tirado cuando estaba ganando 3-0, lo quiero ver... Estamos con la sangre en el ojo, tenemos ganas de buscar nuestro partido", expresó Vargas este viernes en conferencia de prensa.

Vargas, quien no venía dando declaraciones las semanas anteriores, aprovechó para quejarse del arbitraje de Melvin Matamoros por un lanzamiento de once metros que no les cobró en el primer tiempo y que considera pudo haber cambiado la historia del partido.

"Por ejemplo, en el penal que no nos cobran dice el árbitro que hubo falta (en la jugada previa), estuve revisando y el 'Chino' Discua está como a 50 metros de la acción. Realmente es un penal clarísimo, el partido estaba 0-0, cambiaba la historia. Nadie habló aunque el 5-0 no te deja mucho margen, pero el juego iba 0-0. Es una equivocación muy grosera", afirmó.

No comparte que para este compromiso la Comisión de Arbitraje haya nombrado a Óscar Moncada quien afirma los ha perjudicado en el Yankel.

Los nombramientos arbitrales para la jornada 10 de la Liga Nacional.

"Me extraña que otra vez pongan a Moncada, parece que está adherido a la gente que viene. Benigno, así como tiene adherido a Moncada tiene marginada a la Pastrana, desapareció después que se fue el mexicano y que no expulsó a Yustin en el partido en Danlí".

"Me da la impresión que (Benigno) está haciendo bien su trabajo. Espero que el día de mañana piense y no nombre árbitros que no vengan adheridos a jugar en contra de Marathón, es un estadio donde hacemos las cosas bien", añadió.

VICTORIA "SOBREVALORADA" DE OLIMPIA

El argentino no tiene temor que Olimpia venga elevado en la parte anímica después de conseguir su pase a cuartos de final en la Liga Campeones de Concancaf eliminando de forma sorpresiva a Seattle Sounders, el actual campeón de la MLS, en la tanda de penales.

"En su momento (septiembre 2017) venía de meter siete en Panamá (1-7 ante Plaza Amador) y nosotros en el primer tiempo perdíamos 2-0, pero a ese mismo equipo le metimos tres aquí. Le hemos dado vuelta al resultado en el Yankel a muchos equipos", advirtió.

Cree que la parte física puede ser un valor importante a a favor de Marathón: "Por otro lado conozco el desgaste que es viajar desde Estado Unidos a Honduras, cuando viajas a Seattle o Toronto, tenés prácticamente un día de viaje, perdés los vuelos, hay desgaste extra que debemos aprovechar", adelantó.

Además Vargas considera que esta victoria de los merengues ante los estadounidenses se está magnificando.

"Me ha tocado ganar tres veces a equipos de la MLS, ¿no sé qué historia será? ¿Será que quieren motivar al Olimpia promoviendo algo histórico? En el mano a mano puede ser, pero en triangulares me tocó ganarle al Portland con un equipazo. Vine con Olimpia a esta cancha y sé que Olimpia aquí no es el equipo de ningún otro lado, me ha tocado salir campeón, ganarle a Motagua y perdí en esta cancha. Conozco lo que va a pasar el domingo, pero me extraña que otra vez venga de árbitro Moncada".

Y cerró: "Olimpia tiene un plantel generoso, han hecho gran inversión para lograr la copa que logró el torneo pasado, de hecho tiene jugadores que nosotros no pudimos sostener económicamente como Leverón, Lacayo o Arboleda. Cualquiera que venga pueden ser titulares en cualquier lado"