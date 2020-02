Hermana de Chelato: "Él ya no platica, prácticamente está como en coma"

La salud del maestro José de la Paz Herrera parece no mejorar y es que este sábado por mañana su situación no presenta cambios, al menos eso nos contó su hermana, Socorro Herrera.

Diez se encuentra en el Seguro Social al pendiente del profesor Chelato y afuera de la sala platicamos con doña Socorro, una de las hermanas del ex entrenador.

Ella nos comentó que no ven mejoría en el estado de salud del maestro y que no habla desde que fue entubado.

"Está igual, no le veo nada mejoría. Lo vimos en la tarde durante la visita porque él se encuentra en un área como de cuidados intensivos. A las 11 hay nueva visita y vamos a ver, estamos esperando al médico a ver qué nos dice. Él ya no platica, yo no platico desde antier. Antes de entubarlo sí platiqué con él y le dije 'siéntase bien, el gremio periodístico está preguntando por usted y todo el mundo también, la mayor parte del pueblo está preguntando por usted'. Esa fue la última vez que hablé con él".

Se espera que a las 11 am ingresen familiares a verlo y lleguen más conocidos al Seguro Social en La Granja, esto en la capital de la República.

Primi Maradiaga fue uno de los entrenadores que llegó a visitar a Chelato Uclés al centro médico

"Desde el momento en que lo entubaron no le volvimos a escuchar su voz porque él no puede hablar, prácticamente está como en coma. Lo miro bien delicado y solo un milagro de Dios, estamos esperando y la verdad es que él está viviendo por esos aparatos", abonó Herrera.

Doña Socorro rememoró lo último que le dijo el profesor y agradece a todo el pueblo hondureño que se ha hecho presente y los que han estado pendiente por medio de llamadas o mensajes.

"Dios va a hacer la obra. Yo le agradezco al pueblo hondureño por los gestos tan bellos que han tenido con él. Cuando hablé con él solo me dijo 'te quiero mucho, gracias por todo'. Esa fue la última palabra que yo escuché y luego lo entubaron".