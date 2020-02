Cristian Maidana responde a Héctor Vargas: "Soy una persona que no le tira mierda a nadie"

Cristian Maidana ha respondido al entrenador de Marathón Héctor Vargas, quien el viernes en su conferencia de prensa advirtió al volante argentino si llega al estadio Yankel Rosenthal a quererse burlarse como cree que lo hizo el domingo anterior en la goleada de 5-0 donde hizo algunos 'caños' y 'taquitos' a los futbolistas verdolagas.

Las declaraciones la ha hecho minutos después que Olimpia arribara a San Pedro Sula procedente de Seattle, Estados Unidos, donde el jueves hizo la gesta eliminando al campeón de la MLS en la Champions de Concacaf.

"La afición conmigo ha sido buena", comenzaba diciendo ya que fue el futbolista más asediado por el público presente y agrega que "aprecio mucho el cariño, hay que seguir por este camino para darle cosas buenas al equipo".

"Olimpia cuando compite sale ganar o lo intenta, fuimos a una cancha difícil, estamos para grandes cosas, confío en este plantel y en el profesor", dijo sobre el resultado en Seattle.

Luego Maidana se refirió a las palabras de Héctor Vargas y le aclara que nunca ha sido mal intencionado y que sus fintas la hace ya sea ganando o perdiendo, pero no para burlarse del rival.

"Leí algunas cosas que dijo, no pasa nada. Yo hago mi juego, no prestó atención a eso, hago lo que sé dentro de la cancha y lo que el profe me dice, si esas cosas me hacen bien a mí y a Olimpia, lo haré en cualquier lado", responde sobre si el domingo hará caños o taquitos.

"Voy a jugar como yo sé, nadie me tiene que decir cómo tengo que hacerlo, lo he hecho en canchas más importantes y han sido cosas buenas", agregó.

Y cerró sobre el tema: "Nunca lo hago para molestar a nadie, cuando vamos perdiendo las intento, a veces salen y otras no. Están buscando cosas que no están pasando, no busquen problemas, no sé por qué la agarran conmigo si soy una persona que nunca habla, que no le tiro mala energía a nadie, que no le tiro mierda a nadie, estoy tranquilo y voy a hacer lo mejor posible", aclaró.

Los albos harán este sábado un breve entrenamiento en San Pedro Sula y quedarán listos para el partido ante Marathón programado para las 3:00 de la tarde en el estadio Yankel Rosenthal.

A diferencia de otros clásicos, esta vez Olimpia no sufrirá de las altas temperaturas en la "Ciudad Industrial" ya que existe alerta verde en la zona norte y las temperaturas el domingo oscilarán entre los 23 y 28 grados con probabilidades del 43 por ciento de lluvia.