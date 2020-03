Ramiro Martínez sobre el triunfo ante Upnfm: "Hemos sido justos ganadores del partido"

Ramiro Martínez, técnico del Real España, logró cortar la racha negativa ante la Upnfm y le ganó los dos duelos consecutivos y se afianza en los primeros lugares de la clasificación.

Real España vence a la UPNFM y lo hunde en la tabla de posiciones

"Este sería un partido difícil, una historia diferente a la semana pasada y que tendríamos dificultades para obtener la victoria y así fue. Estoy contento porque el rendimiento del equipo fue bueno, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, generar los espacios atrás y felizmente se fue dando el partido que queríamos, encontramos el gol, pudimos mantenerlo", dijo el técnico aurinegro.

Martínez reconoce que se tuvo mucha categoría en la victoria. "Todos los triunfos son buenos anuncios anímicos y más cuando se obtienen con justicia, un poquito de supremacía que lo que demuestra el rival. Hoy eso fue lo que sucedió. Hemos sido los justos ganadores del partido y a los muchachos les va caer muy bien, el ánimo de trabajo repercute muy bien. Esperamos podamos mantener la regularidad que era lo que nos venía faltando".

En cuanto a la regularidad que pretende buscar con su equipo, el entrenador comentó que "veníamos de ganar, pasamos a perder y no se conseguía una regularidad. Ya ahora ya van dos veces que ganamos seguido y el equipo se está encontrando un poco más. Esperamos poder seguir en esa tónica".

Jhow Benavídez le marca un golazo de tiro libre a la UPNFM

El uruguayo considera que su camino es poder sumar la mayor cantidad de victorias seguidas. "Venir de dos fechas seguidas y no llevarte nada vuelve a generar un panorama complicado o por lo menos dudoso. Ante esta victoria y la de la semana anterior, da una tranquilidad en cuento a puntaje, pero hemos encontrado el juego y es lo que más nos interesa. Creo que estamos transitando un camino más seguro y un poquito más correcto. Esperamos que los resultados se siguan dando".

Mejoría en el Real España

El estratega asegura que viene en constante evolución. "En cierta medida si hemos visto evolución de un partido a otro, estamos siendo más regulares en defensa, ataque y generando montones de situaciones que el otro día las aprovechamos casi todas. Hoy fallamos unas cuantas, pero lo importante es que se generaron y el equipo se está encontrando. Queremos seguir repitiéndolo".

Y agrega: "La confianza lógica que te da un triunfo. El otro día fue categórico, no es usual por el resultado, pero da confianza. Hoy venimos con la intesion de repetir y se logró. Yo digo que no hay rivales fáciles, ni difíciles. Ya le había tocado al Real España una racha negativa ante este equipo y felizmente pudimos salir de esa mala racha ganándole los dos partidos consecutivos".

La Máquina, por el camino correcto

Ramiro Martínez no quiso ser más protagonista y cree que todo debe ir paso a paso. "No le llamo un golpe de autoridad ganar un partido, simplemente con la justicia que se ganó el partido. Creemos que estamos en el camino correcto y nada más. El tiempo dirá. La autoridad la tiene el que va primero, segundo y el que gana partidos regularmente. Nosotros aún no llegamos a ese punto, pero la ilusión es llegar".