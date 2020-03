Marathón - Olimpia: El monstruo va con sed de venganza al Yankel Rosenthal

Con sed de venganza, así llega el Marathón de Héctor Vargas a este clásico ante el Olimpia, mismo que disputarán este domingo a las 3:00 de la tarde en el Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

Los verdolagas vienen de hacer el ridículo la pasada jornada en el Nacional justamente ante el equipo de Pedro Troglio. Ahí cayeron 5-0, por lo que los sampedranos querrán borrar esa imagen pasada y celebrar en su fortín, donde al Olimpia se le dificulta ganar.

Los ingredientes de un clásico los tiene y más que todo después de las palabras del argentino Vargas, técnico del Marathón, quien en la previa dijo: "Queremos ver si viene Cristian Maidana y tira los caños que ha tirado; estamos con la sangre en el ojo".

El partido de esta tarde es caliente y eso lo sabe la seguridad, pues se desplegarán más de 700 efectivos de la Policía Nacional, Cobras y Policía Militar para darle cobertura a este clásico hondureño.

Y sobre las polémicas declaraciones de Vargas, Cristian Maidana no se quedó callado y respondió. "Leí algunas cosas que dijo, no pasa nada. Yo hago mi juego, no prestó atención a eso, hago lo que sé dentro de la cancha y lo que el profe me dice, si esas cosas me hacen bien a mí y a Olimpia, lo haré en cualquier lado.

"soy una persona que nunca habla y que no le tiro mierda a nadie" 'Chaco' Maidana

Y si hablábamos de que este juego es de dientes apretados, pues eso lo sabe bien Olimpia. Los leones, de los encuentros que han disputado en el Yankel Rosenthal, que son 14, nada más han salido victoriosos en dos.

Los verdolagas llegarán a este choque con la baja del argentino Esteban Espíndola, quien se pierde el partido por acumulación de tarjetas amarillas, pero con la alta de Kervin Arriaga, que se apunta en la lista de convocados.

8 juegos de no ganarle en el Yankel Rosenthal tiene el Olimpia.

Olimpia, de ganar este partido, se sube al segundo lugar y, en un mejor caso que Motagua pierda, compatirá el liderato con los azules sumando ambos, hipotéticamente 20 puntos. Mientras que Marathón ganando seguirá segundo, pero si los azules pierden ante Real de Minas, serán líderes indiscutidos del Clausura 2020.

Posibles alineaciones Marathón - Olimpia

Marathón: Denovan Torres: Bryan Barrios, Bryan Johnson, Henry Figueroa, Kevin Espinoza; Luis Vega, Bryan Martínez, Mario Martínez, Carlos Discua; Edwin Solano y Bruno Volpi.

Olimpia: Edrick Menjívar: German Mejía, Jonathan Paz, Johnny Leverón, Maylor Núñez; Carlos Pineda, Deybi Flores, Edwin Rodríguez, Cristian Maidana; Yustin Arboleda y Jorge Benguché.

*El juego lo transmite TDTV Plus.