Cristian Maidana a Héctor Vargas: "Es lamentable lo que un técnico argentino quiere hacerle a un compatriota"

"No es porque me he cagado, yo juego lo más simple posible. No me dio por hacer nada porque no se pudo, pero yo lo repito, lo voy a hacer (caños y taquitos), acá en el Yankel, en el Nacional, en el estadio del Impact Montreal", declaró este domingo Cristian Maidana al final del partido que Olimpia derrotó 1-2 a Marathón.

Y es que previo al juego, el entrenador Héctor Vargas había advertido al volante zurdo por si se atrevía a hacer fintas a sus futbolistas como lo hizo el domingo anterior en el Nacional cuando ganando 5-0 se atrevió a hacer algunas jugadas de lujo que molestaron a los verdolagas.

"Crearon algo que no había, un ambiente feo porque hubo muchas cosas fuera de la cancha, no me molesta para nada, pero eso no sirve para el fútbol, también hay que tomar de quién viene y sabemos cómo es", dijo en referencia a Vargas.

¿Hizo efecto las declaraciones que al inicio hubo varias jugadas violentas?, le preguntaron al experimentado futbolista.

"No lo iba a decir, pero escuché y vi cosas y lo que un técnico argentino quiere hacerle a otro compatriota es lamentable. Escuché a la orilla de la cancha que (Vargas) le dijo a otro (jugador) que era hora de pegarle (a él) y es lamentable, pero estoy tranquilo, el profe (Troglio) también es vivo, ve el fútbol como ninguno y me sacó, nos vamos contentos", reveló sobre lo que sucedió cuando le tocó salir del campo al minuto 61 en lugar de José Pinto.

El partido se volvió violento al final, el ábitro Óscar Moncada expulsó a Henry Figueroa por una brutal falta y luego a Benguché.

Sobre el partido en general, Maidana cree que Olimpia hizo todo lo necesario para ganar este encuentro que los coloca líderes del Clausura 2020.

"Los últimos 20 minutos nos metimos mucho atrás, pero manejamos el partido, ellos no tuvieron situaciones claras de gol a pesar que en el segundo tiempo nos quitaron la pelota, llegaron dos o tres veces, pero siempre manejamos la pelota y los presionamos, eso fue clave", analizó.

¿Es verdad que no aguanta jugar los 90 minutos?

Estoy bien, el profe decide y a veces juega Matías Garrido y voy al banco, acá todos son jugadores titulares y quiere que estemos descansados para que cuando pasen estas cosas rindamos, el profe es quien decide.

Maidana cree que viven un momento muy bonito y más aún por "la confianza que nos ha dado la gente, eso nos hace dar el extra, estamos contentos, pero ahora pensamos en Honduras Progreso", rival del miércoles en la Jornada 11.