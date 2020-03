Pedro Troglio tras ganar a Marathón: "Estamos en buen momento, pero sabemos que no somos inmortales"

Olimpia derrotó de visitante al Marathón por la jornada diez del torneo Clausura 2020 de la Liga Nacional en el Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

El conjunto blanco sacó la victoria contra el verde 2-1 con goles de Deybi Flores y Yustin Arboleda, quien anotó contra su ex equipo y no celebró el tanto, la anotación del monstruo la hizo Bruno Volpi.



Luego del partido, Pedro Troglio, habló del desarrollo del juego, la clasificación a los cuartos de Concachampions y el cansancio que tuvo el equipo durante el partido.



"A los 20 minutos del segundo tiempo comenzamos a sentir el cansancio, Marathón se nos vino encima y tuvo varias chances para empatar, los muchachos hicieron un gran sacrificio, por el viaje larguísimo que venimos de hacer, solo tengo palabras de agradecimiento para mis jugadores".



Troglio alabó los buenos jugadores que tiene Marathón y la forma en como su equipo logró sacar el resultado positivo en el Yankel Rosenthal.

"Hay una virtud de Marathón que tiene jugadores de buen pie, Mario (Martinéz), Solano (Solani), Discua (Carlos), luego entra 'Machuca' y nos complicó por el lado derecho, igual la gente los apoyó para que consiguieran el empate, pero antes de eso el partido estaba parejo, con pocas llegadas de ambos equipo, nosotros sacamos la diferencia con los goles".



Sobre las palabras de Héctor Vargas previo al juego:"Yo a las declaraciones no le doy importancia, son parte del fútbol, pueden ser para levantar el ánimo, nosotros habíamos ganado el pasado partido 5-0 y era normal que había que levantar ánimo de sus jugadores y Héctor (Vargas) dijo algo como para hacer eso, es importante lo que logramos el otro día ante Seattle, estamos en buen momento, pero sabemos que no somos inmortales, podes ganar o perder contra cualquiera".





El DT albo fue consultado por el golpe que recibió Carlos Pineda en el partido ante los verdes: "Solo fue eso nada más, tengo que analizar después si tengo suspendido a Leverón y Deybi (Flores) para el partido que viene y la baja de Benguché, a partir del encuentro que viene vamos a utilizar chicos sub-20 y ahora toca descansar para pensar en el siguiente rival".



El ritmo del equipo en el encuentro



"Enfrentamos a uno de los rivales del campeonato que juega bien, fue a buscar el partido con cambios ofensivos, nos metió en nuestra área. Yo sabía esto, el equipo a finales de febrero principios de marzo iba a encontrar su mejor nivel".



El Olimpia que quiere ver



"Yo quiero ver un equipo que deje el alma en la cancha, tengo buenos jugadores, el problema es transmitir dejar el máximo y esa es una cuestión de voluntad, o queres hacerlo o no y ellos me demuestra que dejan todo".





Semana redonda



"Venir al Yankel Rosenthal es difícil, el griterío de la gente es constante, pero la verdad que ha sido una semana espectacular, le agregaría que viene siendo buena desde el partido con Vida, pasamos la fase de la Concachampions y es uno de los mejores momentos de los que estoy acá".



Clave del éxito de Olimpia



"El sacrificio de los jugadores, si ellos llevan una vida desordenada no pueden estar y destaco lo de Concacaf porque todos creían que un equipo hondureño no podía pasar, periodistas, aficionados, tienen que creer que no es imposible, porque tampoco vas a enfrentar al mejor club de la historia, vas a medirte a conjuntos que tienen buenos futbolistas, es bueno que lo hayamos conseguidos y que la gente ahora si pueda creer".