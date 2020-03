Diego Vázquez: "Hay que levantarse, tenemos que corregir errores y seguir creciendo"

Motagua perdió el liderato del torneo Clausura 2020 de la Liga Nacional tras sorpresiva derrota ante Real de Minas de local.

El equipo de Diego Vázquez perdió 3-2 y ahora ya no es primer lugar de la tabla de posiciones ya que Olimpia tomó ese puesto luego de su victoria sobre Marathón en el Yankel Rosenthal.



El DT Azul en conferencia habitual tras el juego habló de lo que pasó con su equipo en el encuentro y alabó a Real de Minas, equipo que se llevó los tres puntos del Nacional.



"Jugaron bien, la verdad es que siempre han hecho buenos partidos contra nosotros y se juntó que no anduvimos al cien, nos faltaron ideas para llegar, no fuimos el equipo que estamos acostumbrados a ser acá en Tegucigalpa".





Vázquez aseguró que no estaba en los planes perder contra Real de Minas: "Estamos bien allá arriba, tenemos 20 puntos, hay que ver todo el contexto, si bien perdimos un duelo que no estaba en los planes, era de los encuentros que teníamos que ganar, pero seguimos peleando en la tabla".



Tres delanteros ¿Desesperación?



"No, porque (Roberto) Moreira estaba jugando por la izquierda, no es que hicimos cambios desesperados ante la derrota, jugó de volante que ya lo ha hecho en otros partidos".



Y agregó: "Cambiamos el sistema, buscamos tener un poco más de profundidad por los costados y por momentos lo logramos, tiramos buenos centros, pero no alcanzamos el objetivo".



Lo que viene para Motagua: "Hay que levantarse, tener fortaleza mental,analizar lo que no hicimos mal para no ganar y pensar en el próximo partido, vamos a corregir errores y seguir creciendo".