Ascenso: Santos se baja a Parrillas y es tercero; Olancho FC pierde el invicto

Las lluvias que azotaron la zona norte del país paralizaron media jornada de la Liga de Ascenso que a pesar de esos problemas, se desarrollaron algunos encuentros, principalmente en los grupos de la zona norte, centro, occidente y centro-sur-oriente.

Donde no se desarrolló ningún partido fue en el grupo A del litoral atlántico y la dirigencia de la Liga de Ascenso determinará en esta semana la fecha de reprogramación de dichos encuentros. Pero sí en la actividad de los otros grupos hubo sorpresas.

Nos vamos al occidente del país donde Real Juventud se impuso al Deportes Savio y Olimpia Occidental hizo lo mismo con el Azacualpa FC que lo deja con serios problemas de descenso. En otro de los encuentros el Atlético Esperanzano le fue a empatar al campeón del Apertura, Atlético Pinares en Ocotepeque.

En el grupo C donde solo se disputó un partido y fue el Santos FC contra el Parrillas One. Los de Siguatepeque se impusieron con categoría 2-0 a los parrilleros que se los bajan hasta el quinto lugar. Aquí las lluvias hicieron que no se jugaran los otros tres partidos restantes.

En la zona sur, el Génesis Huracán sorprendió al Olancho FC a quien venció 3-0 y le quitó el invicto. A pesar de esa caída los olanchanos siguen en la punta del grupo. Otro que ganó de visita en este grupo fue el Juticalpa FC que venció sin problemas al Estrella Roja de Danlí.

RESULTADOS

Real Juventud 2-1 Deportes Savio

Olimpia Occidental 1-0 Azacualpa FC

Atlético Pinares 2-2 A- Esperanzano

Santos FC 2-0 Parrillas One

Génesis Huracán 3-0 Olancho FC

CD Broncos 1-1 Gimnástico

Estrella Roja 0-2 Juticalpa FC

SUSPENDIDOS POR LLUVIA

Lone FC vs Atlético Choloma

Villanueva FC vs Brasilia FC

A. Santa Cruz vs A. Independiente

Lepaera FC vs San Juan Quimistán

Bucanero vs San Manuel

Boca Juniors vs Victoria

Yoro FC vs Tela FC

Santa Rosa vs Social Sol