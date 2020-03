Matías Soto rompe en llanto cuando le consultan el motivo de su entrega en el campo

El defensor uruguayo del Real España Matías Soto rompió en llanto en el autobús del club cuando se trasladaban a Danlí para el juego del miércoles (3:00pm) ante Real de Minas.

A Soto le preguntaron qué lo motiva a entregarse en el campo en cada partido y no soportó.

"Cuando uno entra al campo le pone huevos porque se acuerda de cuando era pequeño, de lo que la familia pasó para hoy estar donde estamos. Eso a uno lo motiva, pensar cuando los papás dejaban de trabajar para llevarnos a la cancha, por eso uno entra a la cancha y deja todo", dijo al borde de las lágrimas.

Y se quebró: "Uno piensa en todo lo que pasó la familia. No es que haya sufrido, solo que se sacrificaron mucho mis abuelos, toda mi familia y hoy yo trato de ser lo mismo con mis hijos".

Soto se ha ganado el respeto de la afición aurinegra por su entrega en cada partido disputado en lo que va del Clausura 2020.

Dice que cada vez que ingresa al terreno de juego busca devolver a sus familiares algo de lo que le dieron.

"Uno entra a la cancha, piensa en todo eso y cómo no voy a hacer lo que a mi me gusta, lo que tanto lucharon en mi familia. Es como devolverles algo de lo que me dieron", cerró.