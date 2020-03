El posible castigo que recibiría Henry Figueroa tras la roja en el Marathón-Olimpia

“Henry Figueroa, expulsado al minuto 21' por juego brusco grave, una vez expulsado el jugador me lanzó el balón, el cual impactó en mi rostro y me amenazó diciéndome 'ya verás lo que te va a pasar hijo de puta, es la segunda vez que me expulsás, ya verás'”. Esto fue lo que Óscar Moncada insertó en el acta luego de haberlo expulsado por una dura falta contra Elvin Casildo de Olimpia.

La imprudencia del zaguero lo tiene a merced de una dura sanción que recibiría por parte de la Comisión de Disciplina, la cual podría llegar a abarcar varios meses sin actividad futbolística.

VER: EL VIDEO DE LA DURA FALTA DE HENRY FIGUEROA CONTRA ELVIN CASILDO

Diez charló con el abogado Astor Henríquez, profesional del derecho y exjugador de Liga Nacional. Él nos detalló las posibles sanciones que recibiría Figueroa tras lo expuesto en el acta y basado en el Código de Disciplina.

“Puede haber una combinación de sanciones, primero una falta grave en el sentido que fue una roja directa, agresiones al árbitro ya es un agravante. Esto va desde un número de partidos hasta tiempos determinados. Si el jugador solo se hubiese quedado con la roja entonces el mínimo es dos juegos, la Comisión le puede poner como accesorias otros tres partidos por juego brusco grave. Esto se establece en el artículo 47 del Código de Disciplina y 41 en cuanto al incremento”, inició contando Henríquez.

Y es que Figueroa puede estar a las puertas de un tremendo lío el cual lo llevaría a no jugar por varios meses en el campeonato nacional.

“Pueden caber dos incisos, el artículo 49 el cual establece tres partidos por conducta antideportiva. En el 49-B, hay un tema que se puede considerar y es en torno a lo que dice el acta, hay sanciones de tiempo que pueden ser de seis meses como mínimo, esto con conducta antideportiva cuando se dan vías de hecho o agresión física... Codazos, patadas y etcétera; agresión puede ser tomada como lanzar el balón al árbitro, dependerá de la comisión y cabe el mínimo de seis meses”.

En cuanto a la frase 'ya verás lo que te va a pasar hijo de puta, es la segunda vez que me expulsas, ya verás'. Henríquez detalló: “Las palabras se pueden tomar como una conducta antideportiva la cual podría ser de tres juegos más el de dos por la roja, también caben sanciones económicas”.

Es así como el lanzarle el balón al árbitro costaría hasta seis meses sin actividad a Figueroa ya que puede ser tomado por la Comisión como una agresión física. En todo caso el mínimo del castigo sería de cinco partidos, dos por la roja y como mínimo tres por la conducta incorrecta de las palabras proferidas hacia Moncada.

ASÍ LAS COSAS:

Tarjeta roja - Dos juegos

Conducta antideportiva - Tres juegos (Palabras)

Una agresión o vía de hecho - Mínimo seis meses (Aquí entra la agresión al árbitro, lanzamiento del balón el cual quedará a criterio de la Comisión).

*También se puede aplicar una sanción económica.