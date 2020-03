Celio Valladares sobre los malos resultados: "Es una crisis y hemos tocado fondo"

Sin los guantes en sus manos, pero con las transparencia que lo caracteriza, el meta de la UPNFM, Celio Valladares, encaró el mal momento que pasan de manera directa y sin esconder nada.

"Estamos viviendo un momento futbolístico malo algunos jugadores, sino la mayoría y se le atribuye a eso lo que está acorriendo", comenzó diciendo.

Valladares cree que aún se puede hacer algo para rescatar la situación en el equipo. "Tenemos que salir con todas las ganas de triunfar el primer partido del torneo. Ya hemos tocado fondo y lo que debemos hacer es intentar ir al ataque con todas las fuerzas para ganar el partido".

Con calculadora en mente, el portero de los universitarios considera que se podría intentar soñar con alguna pelea por la clasificación. "Matemáticamente están las posibilidades, pero es muy difícil y mientras existan, hay que tener esperanzas e intentar ganar desde el miércoles. Sino nos ajusta, pues tratar de terminar de la mejor forma el torneo y no caer cerca de los que están peleando el descenso".

Ver: Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2020

Y agrega: "Si hay esperanzas y ganas, se puede revertir, de eso no hay duda. Es complicado, pero están las posibilidades y nosotros vamos a seguir luchando hasta el final"

Ante la consulta si en algún momento ha pensado en abandonar el equipo. "En ningún momento, soy de las personas que luchan hasta el final, consiga o no los resultados y así hay varios compañeros, pero jamás se me ha cruzado por la mente tirar la toalla o tirarnos del barco como se dice".

Celio Valladares fue directo y encaró el momento como una crisis. "No lo podemos obviar, es una crisis y hemos tocado fondo, pero estamos con todas la ilusión de revertir la situación, ganar un juego y de ahí para adelante seguir teniendo un buen torneo y terminar lo mas alto en la tabla".

Te puede interesar: Jugadores de Upnfm tendrán sicólogos a disposición

Además agregó. "Estamos aplazados, los números lo dicen. Si Real de Minas pudo ganarle, nosotros también podemos hacerlo. No vivimos un buen momento, pero podemos ganarlo. El fútbol es luchar, creer, confiar y están las probabilidades de ganar".