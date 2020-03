¡Muy grave! El acta arbitral de Óscar Moncada que hunde a Henry Figueroa

El jugador del Marathón, Henry Figueroa, podría estar metido en otro tremendo problema, esta vez en Liga Nacional de Honduras. El defensor hondureño salió expulsado en el clásico Marathón-Olimpia.

Transcurría el minuto 21 cuando Figueroa Alonzo realizó una entrada desleal contra su colega olimpista Elvin Casildo, jugada que pudo haberlo lesionado de gravedad.

Tras esa terrible acción, el defensor del Marathón se fue expulsado y lo hizo amenazando al árbitro central Óscar Moncada, además de haberle lanzado el balón en su rostro, algo que le podría salir muy caro.

El colegiado hondureño escribió las amenazas que Henry Figueroa, ex Alajuelense de Costa Rica, profirió contra su persona.

El acta arbitral de Óscar Moncada del clásico Marathón - Olimpia.

Un estracto del acta arbitral:

"Henry Figueroa expulsado al minuto 21' por juego brusco grave, una vez expulsado el jugador me lanzó el balón, el cual impactó en mi rostro y me amenazó diciéndome "ya verás lo que te va a pasar hijo de puta, es la segunda vez que me expulsas, ya verás", redactó en el acta arbitral Óscar Moncada.

Henry Figueroa se podría enfrentar a un casigo bastante severo por la Comisión de Disciplina haciendo valer lo que el acta arbitral dice.

Al final, el clásico entre verdolagas y olimpistas se decantó con un triunfo del Olimpia 1-2 con goles de Deybi Flores y Yustin Arboleda, juego en el que también fue expulsado Jorge Benguché, delantero albo.