Christopher Alegría revela por qué salió del Real España y muestra su nueva vida en Estados Unidos

Christopher Alegría era uno de esos jugadores que nos ilusionaron con dejar el mote de joya y ser una realidad en el fútbol hondureño. Su destacada participación en el Mundial Sub 17 de Emiratos Árabes Unidos en 2013 fue el suceso que marcó la pauta de un jugador que prometió mucho pero que al final se quedó en el camino por diferentes razones.

En esa tremenda selección dirigida por José Valladares, Alegría era junto a Brayan Velásquez, Isaac Borjas, Fredy Medina, Álvaro Romero y el portero Cristhian Hernández las grandes figuras, sin embargo, el destino les hizo borrarse de la profesional y darle espacio a otros jugadores de esa misma selección que sí llegaron a sobresalir como Kevin López, Kevin Álvarez, Devron García, y el mejor ejemplo, Alberth Elis, que ahora es una figura destacada en la MLS.

"Prácticamente solo ellos quedaron jugando de esa seleccion y me alegra mucho verlos superar, y pues los otros que nos quedamos en el camino ya Dios sabrá el por qué de las cosas", expresó.

En una entrevista con Diario DIEZ, el ex mediocampista del Real España Christopher Alegría (24 años) revela que el fútbol hondureño lo decepcionó y que por eso no siguió jugando, además, confesó el porqué su salida de la máquina sin haber logrado destacar en Liga Nacional.

Christopher Alegría cuando fue ascendido de las reservas al primer plantel del Real España junto a Álvaro Romero y Rudy Meléndez.

"Pasaron muchas cosas después que vine del Mundial, yo siempre trabajé y me entrené bien con el equipo, recién llegué del Mundial ascendí a primera pero nunca me se me dio la oportunidad de debutar, siempre me mandaban a jugar con las reservas", comenzó explicando el muchacho de San Manuel, Cortés.

"Jugar ese Mundial fue lo mejor que me pudo haber pasado, luego Hernán Medford me asciende al primer equipo y esas cosas alegraron mucho mi vida y me sentía muy bien en la etapa que estaba viviendo en ese momento", dice el hondureño que trabaja además en pintura y tallando cerámica en Estados Unidos.



Luego su tristeza se apaga cuando se le recuerda su salida pálida de la institución sampedrana del Real España. "Terminé saliendo de Real España por algunos directivos que siempre querían mandarme a jugar a segunda división".

Su nueva vida fuera de Honduras

A Christopher Alegría la vida le cambió, y aunque aduce que pudo seguir ligado en Liga Nacional, por decisiones propias decidió no hacerlo y emprender un nuevo viaje.

Alegría juega en la UPSL con los Warriors, donde ya se coronó campeón de su conferencia.

"Ahora mi vida en Estados Unidos es muy distinta en todo sentido, ahora trabajo, entreno y he estado jugando en la UPSL con el Warriors", revela el mundialista hondureño Sub 17.

Ante las malas situaciones que vivió durante estuvo en Honduras, se le consultó si pensó ya en retirarse. "Nunca he pensado en retirarme y nunca me he decepcionado de mi mismo porque sé lo que di y puedo dar en el futbol, lo que me decepciona del futbol nuestro de Honduras son los directivos que ensucian el futbol".

Alegría aseguró una y otra vez que pudo seguir jugando en primera división pero que él no quiso, por ende, mejor decidió hacerlo en varios equipos del Ascenso como el París FC y Brasilia FC.



"Equipos me salieron y tenía dónde jugar en Liga Nacional, pero como te digo, a veces el directivo quiere manejar al jugador a su manera, estuve entrenando en un equipo de primera luego de mi salida con Real España en 2018, pero no me gustaron ciertas cosas que pasaron, entonces por eso me decepcionó algunas cosas administrativas que pasan en el futbol nuestro", cerró diciendo.