Paco Jémez: ''América y Monterrey pelearían por puestos de Champions en España''

El entrenador español Paco Jémez concedió una entrevista para Telemundo en la que aseguró que algunos clubes mexicanos tendrían la capacidad para pelear por los puestos del torneo más importante de Europa en la Liga Española.

El timonel del Rayo Vallecano, que tuvo su paso por la Máquina del Cruz Azul, explicó que no mira mayores diferencia entre el fútbol azteca y el de su país, a excepción de equipos como Barcelona y Real Madrid.

''América o Monterrey son equipos que mínimo estarían luchando por entrar en UEFA Europa League y por puestos de Champions, que es un objetivo muy importante. Creo que hay mucha menos diferencia de lo que la gente piensa'', aseguró el estratega.

Jémez no solamente reconoció el nivel de los equipos mexicanos, sino que también calificó de ''espectacular'' el trabajo de algunos entrenadores por lo que hace ver que la Liga MX es ''muy importante''.

Fracaso de Mohamed en España

Por otro lado lamentó la mala experiencia que vivió Antonio Mohamed cuando tomó las riendas del Celta de Vigo y los directivos no le dieron el suficiente timpo y confianza para mostrar su talento.

''A mí me dio mucha pena cuando vino Antonio Mohamed, que es un entrenador de alto nivel, y no le fue nada bien. No tuvo el tiempo de demostrar el talante y lo buen entrenador que es aquí'', cerró Jémez.