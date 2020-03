Pedro Troglio: "Podemos llegar a semifinales de la Champions de Concacaf"

La jornada 11 del torneo Clausura del fútbol hondureño se juega este miércoles y Olimpia, actual líder, visita al Honduras Progreso.

Pedro Troglio, DT de los blancos, atendió a los medios y habló de este compromiso, pero también no escondió que tiene la cabeza puesta en el cruce de cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf donde el Montral Impact de la MLS será su rival.

El estratega argentino deja claro que la parte mental es clave para encarar este tipo de compromisos a nivel internacional.

“Yo he vivido muchísimo esto, he pasado imposibles y el tema de creer que no se puede pasar una serie de octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf va un poco en la transmisión de los pensamientos de todos, no solo de los futbolistas, sino de la gente en general, se puede pasar. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es hacerle creer a los muchachos que están para grandes cosas, el fútbol hondureño tiene algo que para mí es muy difícil de conseguir que es la técnica individual, no se consigue en todas partes. Lo que hay que mejorar es el tema del trabajo en equipo, el campo de juego, el sacrificio al momento de no tenerla. Gracias a Dios los jugadores me están respondiendo, a algunos les cuesta más”, expresó.

Pedro Troglio sueña con ver a Olimpia entre los mejores cuatro equipos de Concacaf, pero sabe que el calendario que tiene es muy duro. Muchos partidos se les viene.

“Es difícil porque estamos todos acelerados, con fe, con ganas, lo que sí creo es que tranquilamente nosotros podemos llegar a semifinales de la Copa de Concacaf, de la Champions, creo que podemos llegar, el plantel está convencido que puede, hay que ver si Montreal nos deja. Estamos convencidos que podemos pelear hasta final las vueltas y que podemos volver a pelear el torneo (local), eso es lo que tratamos, pero depende de cada partido, ahora vamos a jugar en una cancha difícil (ante Honduras Progreso), complicada, con el terreno que está medio, medio, hay que prepararse, ponerse un chip nuevo para cada partido, analizar cada juego de la mejor manera”, explicó Troglio.

LA CANTIDAD DE GOLES ES IMPORTANTE

Pedro Troglio es líder en el Clausura gracias a los goles que suma, ya que empata con Motagua en puntos. Esa parte de ser efectivos en ataque la tienen clara los futbolistas del Olimpia, según su técnico.



Olimpia se reporta listo para el juego de mañana ante el Honduras Progreso.

"Los goles son importantes, este es un equipo que en la liga desde que debutamos en el torneo anterior a hoy, siempre hemos hecho uno o dos goles, esto marca una pauta de que es un equipo agresivo, intenso a nivel nacional y a nivel internacional, sacando los dos partidos con Comunicaciones y de Canadá, en todos los compromisos hemos anotado goles. El equipo tiene claro que el torneo se define por goles y el torneo de Concacaf se define con goles, es importante anotar en la cancha que juegues, y la intención de ir a Montreal es concretar goles para cerrar una fase mucho más tranquilo", detalló.

LAS PALABRAS DE VARGAS

Pedro Troglio se refirió a las declaraciones de Héctor Vargas tras haber clasificados a cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

"Me ha tocado ganar tres veces a equipos de la MLS; ¿No sé qué historia será? ¿Será que quieren motivar al Olimpia promoviendo algo histórico?", fueron las palabras de Héctor Vargas antes del juego que disputó Marathón ante los albos el fin de semana, donde los verdes perdieron.

Ante esto, Pedro Troglio se pronunció: “En el momento me salió decirlo porque me estaban preguntando por declaraciones con respecto a lo que habíamos conseguido. Yo no menosprecio a nadie, todo lo que hemos logrado nosotros es histórico y muy bueno, lo que ha logrado Vargas de ganarle tres veces a equipos de Estados Unidos es bárbaro y la palabra 'aguante' significa que uno debe aguantar contra todo lo que sea, lógicamente que trato de que las críticas me pasen por el costado, yo trato de no criticar a nadie, es mi manera de ser, de trabajar y tratar de darle a Olimpia lo que necesita. No es mi camino menospreciar ni criticar a nadie, acá creo que lo mejor es que a los equipos hondureños les vaya bien", aseguró.

Por otra parte, al DT le dijeron que ha implementado la "troglomanía" por la mentalidad ganadora que tienen ahora los jugadores del Olimpia. Este término no le gustó al argentino.

"No, no... 'Troglomanía' me suena demasiado pedante, simplemente soy el entrenador de turno, el que trata de implementar una idea, más allá de la idea futbolística que tratamos de transmitir, hay una idea de vida y de convivencia que es lo mejor, un grupo donde todos la pasemos bien, donde nos de felicidad venir todas las mañanas y sobre todas las cosas que nadie reniegue del esfuerzo. Puede faltarle cualquier cosas al jugador del Olimpia, pero no el esfuerzo dentro de la cancha. Hay partidos con igualdad de condiciones técnicas que s pueden ganar bajo el esfuerzo. Entonces no es una troglomanía, es una idea de vida futbolística que cada entrenador tiene, me ha ido bien aquí en Honduras, en otros lugares y me ha ido mal, yo no me creo nada, en el fútbol me ha pasado todas. Estamos con los pies en la tierra, hay que tener tranquilidad".