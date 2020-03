Elmer Güity es separado del Olimpia, pero entrena con las reservas

Las reglas y normas en el Olimpia son una de las partes fundamentales para el técnico, Pedro Troglio, quien hace respetar las mismas para mantener un grupo exitoso.

Uno de los futbolistas que no pudo acoplarse a las normas del estratega argentino fue el lateral izquierdo, Elmer Güity, quien fue separado del primer equipo y enviado a las reservas.

“Güity no pertenece al grupo, está con las reservas desde hace un mes atrás, ya fue dejado de lado", comentó Pedro Troglio.

Troglio dejó claro que: "No es castigo, he tomado una decisión que no lo voy a utilizar". Es así que a pesar de no tener a Ever Alvardo, el juvenil no cuenta para el técnico.

Además: Los 10 mandamientos que hacen exitoso a Pedro Troglio

La decisión tomada por el técnico merengue en relación a Elmer Güity es más que contundente.

"Está entrenando con las reservas y Axel Gómez está esperando su oportunidad. Hemos puesto a Casildo y Mejía que respondió bárbaro. Creemos que son los jugadores que van a jugar hasta el final", explicó el DT del Olimpia.

¿EL MOTIVO DE TROGLIO?

Muy directo y sin andar con excusas, Pedro Troglio confirmó que no se adaptó a las normas del club. "Son decisiones tácticas y de convivencia. Acá hay ciertas normas y la mayoría las tienen que cumplir. A veces se perdonan algunas cosas y a veces no".



Elmer Güity no trabaja con el primer equipo que dirige Pedro Troglio. Lo hace con las reservas.

Elmer Güity tenía el perfil y el potencial para formar parte del Olimpia, inclusive, el jugador se quedó en el club este torneo pensando que podía sumar minutos, pero desde el punto de vista de Troglio, no es así.

Ver: El invicto de 13 partidos que destrozó Olimpia ante Marathón

"Desde lo táctico a lo mejor no veo que me podía cosas y fue separado. No va ser tomado en cuenta", finalizó.