Elías Burbara desmiente fallo a favor de Selvin Guevara y espera que el tema se resuelva esta semana

Luego que el rumor de un posible fallo a favor del jugador Selvin Guevara en el litigio que mantienen con el futbolista saliera a luz, el presidente del Real España, Elías Burbara, tuvo que salir al frente a aclarar el tema.

El jerarca de los catedráticos aclaró que el TNAF no se ha pronunciado al respecto y que, por lo tanto, no hay ningún veredicto final, hasta lo que él conoce.

"No tengo ninguna información al respecto, estamos esperando la comunicación del TNAF (Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol), mientras ellos no comenten nada son puras especulaciones", comenzó explicando Elías Burbara sobre este caso al programa radial sampedrano Meridiano Deportivo.

El dirigente del Real España siguió. "El caso está complicado, obviamente, no es un caso fácil, estamos esperando, hemos ido a casi a todas las audiencias y estamos pendientes a través de nuestro abogado y creo que esta semana deberían dar ya el dictamen final, estamos espernaod entre mañana y pasado mañana que emitan la resolución y esperamos que sea positiva para el fútbol de Honduras".

En diciembre del 2019 Selvin Guevara oficializó que firmó por dos años con el Marathón, por lo que el Real España de forma inmediata se pronunció y alegó que el jugador hondureño mantiene contrato firmado con ellos, por lo que el convenio pactado con los esmeraldas no es válido.

Tras eso, la máquina presentó una denuncia para hacer válido, según ellos, el contrato que el futbolista aún sostiene con los aurinegros.

Elías Burbara recuerda el 'caso Portillo'

El presidente del Real España hizo un nuevo llamado al TNAF a que actúe conforme a la ley y que no pase lo mismo que en el sonado caso con Javier Portillo, donde el club debió pagarle una suma elevada de dinero tras una demanda hecha por el jugador.

"La credibilidad del equipo siempre va a estar intacta, nosotros no vamos a andar jugando ni mintiendo, lo que va a estar en discusión va a ser la credibilidad del TNAF si trata de hacer una trastada como la que hizo hace un par de años, confiemos que en esta ocasión va a ser para el bien del fútbol de Honduras".

Javier Portillo demandó al Real España ante el TNAF y el club debió pagarle.

"Ya me hicieron pagar un contrato que no existe (el de Javier Portillo), tal vez el contrato que sí existe (el de Selvin Guevara) no me lo hacen desaparecido, entonces, no quiero ser especulaciones ni nada, esperemos que el TNAF emita su resolución esta semana o la otra, y cuando lo hagan vamos a ver en qué quedó el caso", cerró diciendo sobre este asunto Elías Burbara.