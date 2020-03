Faitelson y Paco Gabriel de Anda se encaran en vivo: ''Me atacó porque no filtré información''

La mesa de Fútbol Picante sacó chispas luego de que el comentarista Francisco Gabriel de Anda revelara que todas las fuertes críticas que recibió durante su paso como director deportivos de Chivas fueron porque no le filtró información de lo que realmente sucedía dentro del Rebaño a David Faitelson y sus demás colegas.

Esta declaración fue respaldada por el exdirectivo del Guadalajara, José Luis Higuera, que agregó que todos los señalamientos eran por parte de los reporteros que colabora con ESPN.

''El canal que más atacó a Paco fue este (ESPN). Si algo había de este canal y de mucha gente era una crítica, pero ensañada sobre Paco'', comenzó diciendo Higuera, que compartía la mesa junto a José Ramón Fernández, Hugo Sánchez, Jorge Pietrasanta y Roberto Gómez Junco.

''No me vengan a decir que no hablaron muy mal de él meses atrás. Conoczo a Paco y como no con quiso filtrar alguna información, porque a mí me pasó igual, y como no filtras al otro día te empiezan a matar'', añadió.

''En el caso de David (Faitelson) así fue'', aseguró Paco De Anda, que aclaró un epiosdio con José Ramón y Álvaro Morales, y la relación que mantiene con las personas que se portan bien o mal con él.

Respuesta de Faitelson

El polémico reportero tuvo su turno para responder y lo hizo a su más fiel estilo. ''Me están acusando. Paco e Higuera dicen que filtraban información. Con todo respeto, pero lo que ustedes hicieron por Chivas no se compara abolutamente en nada con lo que hizo Matías Almeyda''.

Según agrega Failteson, él y sus demás compañeros de la cadena deportiva se comunicaban constantemente con De Anda, Higuera y otros dirigentes para conocer la verdadera razón de la salida del técnico argentino, que lo ganó todo con el equipo rojiblanco.

''En ese momento se perdía un valor que era Almeyda para Chivas y los medios intentaban buscar la razón de su salida'', cerró el comunicador mexicano, que fue señalado por su colega como ''porrista''.